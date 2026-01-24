A história de Zico no Flamengo: jogos, gols e estatísticas

Atuou entre 1971-1983 e 1985-1989, com passagem pela Europa.

Zico é o maior ídolo da história do Flamengo e artilheiro do clube.

Poucos jogadores conseguiram sintetizar tão bem a identidade de um clube quanto Zico fez com o Flamengo. Dono de uma relação quase indissociável com o Rubro-Negro, o camisa 10 não foi apenas o maior artilheiro da história do clube, mas o cérebro técnico e emocional do time que dominou o futebol brasileiro e sul-americano no início dos anos 1980. O Lance! conta a história de Zico no Flamengo.

Formado na Gávea, Zico atravessou gerações e contextos diferentes mantendo regularidade impressionante. Em uma época sem calendários inflados como os atuais, construiu números que permanecem fora da curva até hoje, seja em gols, participações diretas ou impacto decisivo em finais e clássicos.

Sua trajetória rubro-negra é marcada por dois longos períodos, separados por uma breve passagem pela Europa. Ainda assim, o retorno ao Flamengo consolidou definitivamente seu status de ídolo máximo, responsável por liderar o clube ao título continental e ao Mundial Interclubes.

Mais do que estatísticas, Zico representou a transformação do Flamengo em potência global. O clube de massa passou a ser também sinônimo de excelência técnica e protagonismo internacional, com o camisa 10 como símbolo absoluto desse salto histórico.

A seguir, os números, recordes e títulos que ajudam a explicar por que Zico é unanimemente apontado como o maior jogador da história do Flamengo.

A história de Zico no Flamengo

Trajetória no Flamengo

Zico estreou profissionalmente pelo Flamengo no início da década de 1970 e vestiu a camisa rubro-negra em dois períodos distintos: 1971–1983 e 1985–1989. Entre essas passagens, atuou pela Udinese, da Itália, e posteriormente encerrou a carreira no futebol japonês.

No Flamengo, viveu o auge técnico e físico da carreira, tornando-se rapidamente titular absoluto e referência ofensiva. Sua liderança cresceu à medida que os títulos apareceram, culminando no histórico ano de 1981, quando o clube conquistou a Libertadores e o Mundial.

Mesmo após o retorno da Europa, já com maior desgaste físico, Zico seguiu decisivo. Adaptou seu jogo, recuou posições quando necessário e manteve alta influência técnica até o fim da trajetória rubro-negra.

Jogos e gols de Zico pelo Flamengo

Os números oficiais variam levemente conforme o critério adotado, mas todos apontam para a mesma grandeza histórica:

Jogos pelo Flamengo: 732 partidas Gols pelo Flamengo: 508 gols, recorde absoluto do clube

Levantamentos estatísticos do Flaestatística apontam o seguinte balanço geral:

732 jogos

434 vitórias

180 empates

118 derrotas

A média de gols de Zico pelo Flamengo supera 0,69 gol por jogo, índice raríssimo para um meia ofensivo, especialmente considerando o volume de partidas disputadas ao longo de quase duas décadas.

Recordes históricos de Zico

Zico detém marcas que atravessaram gerações e seguem inalcançáveis no clube:

Maior artilheiro da história do Flamengo Maior artilheiro da história do Maracanã, com 334 gols Recorde de gols em uma temporada pelo Flamengo: 1979, com 89 gols (73 oficiais) Maior artilheiro rubro-negro em Campeonatos Brasileiros

A distância para o segundo colocado na artilharia histórica do clube é gigantesca, reforçando o caráter excepcional de seus números.

Estatísticas gerais de carreira

Considerando clubes e Seleção Brasileira, os totais variam conforme a metodologia:

Gols totais na carreira: entre 804 e 826 gols Registros da IFFHS: 556 gols em 777 partidas oficiais (clubes de primeira divisão + seleção principal)

Esses dados colocam Zico entre os maiores goleadores da história do futebol mundial, mesmo atuando majoritariamente como meia armador.

Títulos conquistados pelo Flamengo

A galeria de troféus de Zico pelo Flamengo reflete o auge institucional do clube:

Internacionais

Copa Libertadores da América: 1981

Copa Intercontinental (Mundial de Clubes): 1981

Nacionais

Campeonato Brasileiro: 1980, 1982, 1983 e 1987

Estaduais

Campeonato Carioca: 1972, 1974, 1978, 1979 (duas edições) e 1981

Além desses, conquistou diversos torneios amistosos de alto prestígio internacional, comuns à época, reforçando a projeção global do clube.

Estilo de jogo e impacto histórico

Zico atuava como meia ofensivo clássico, reunindo características raras em um só jogador: visão de jogo, capacidade de finalização, precisão em bolas paradas e liderança técnica. Seu repertório incluía passes verticais, chutes de média distância, cobranças de falta letais e leitura privilegiada dos espaços.

Foi o cérebro do Flamengo que dominou o futebol sul-americano no início dos anos 1980. Sob sua liderança, o clube deixou de ser apenas uma potência nacional para se afirmar como campeão do Brasil e do mundo.

Mesmo sem ter conquistado uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Zico é frequentemente citado em rankings internacionais como um dos maiores jogadores da história. No Flamengo, sua condição é ainda mais clara: nenhum outro atleta reuniu tantos jogos, gols, títulos e influência duradoura quanto o camisa 10 eterno.