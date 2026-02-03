O Lance a Lance desta terça-feira vai ao ar às 18h com destaque para o clássico paulista entre Santos e São Paulo, que, desta vez, se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, em um duelo que promete impacto direto na tabela e nos bastidores dos dois clubes.

continua após a publicidade

Santos e São Paulo se enfrentam novamente: Lance a Lance analisa! (Foto: Victor Froes//Gazeta Press) <br><br>

O programa também analisa o momento de alerta no Flamengo. O Rubro-Negro chega pressionado após três derrotas consecutivas, diante de Fluminense, São Paulo e Corinthians; sequência que acende o sinal de preocupação no clube e na torcida.

No Vasco, o debate gira em torno da situação no Campeonato Carioca, após o confronto contra o Madureira, com análise de desempenho, cenário na competição e próximos desafios.

continua após a publicidade

Além disso, o giro completo pelas principais notícias do clube do seu coração, com informação, contexto e opinião. Tudo isso com a cobertura do Lance, apresentação de Fernando David e comentários de Lúcio de Castro e João Lidington.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️Atitude de Filipe Luís em Flamengo x Corinthians chama atenção: 'Coitado'

➡️Torcida do Flamengo aponta culpado por vice para o Corinthians: 'Parabéns'

➡️São Paulo lidera ranking de gols em clássicos paulistas neste século

➡️ Jogadores de São Paulo e Santos reclamam de árbitro em clássico: 'Não respeita'

➡️ Aposte no seu time de coração no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.