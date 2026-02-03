São Paulo lidera ranking de gols em clássicos paulistas neste século

Com a vitória por 2 a 0 contra o Santos neste sábado (31), o São Paulo chegou a 318 gols marcados em clássicos paulistas neste século. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro, e o Tricolor terá a chance de ampliar a diferença sobre o rival na estatística.

continua após a publicidade

O Santos aparece logo atrás, com 317 gols, seguido pelo Palmeiras, com 316, enquanto o Corinthians fecha a lista com 309 gols. Os levantamentos foram confirmados pelo Sofascore.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A vitória contra o Santos, pelo Campeonato Paulista, aliviou a situação do Tricolor. Antes próximo da zona de rebaixamento do estadual, o São Paulo agora soma sete pontos e ocupa a 12ª colocação, passando a brigar pela zona de classificação da competição. No meio da semana, o foco se volta para o Campeonato Brasileiro, em novo confronto contra o rival, desta vez na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

Em clássicos, alguns destaques individuais têm surgido no elenco atual. Um deles é Gonzalo Tapia, autor de um dos gols na última partida. O atacante é o jogador da Série A com mais gols marcados em clássicos desde que estreou pelo São Paulo, com quatro gols, mesma marca de Luciano, Kaio Jorge e Vitor Roque, figurando entre os líderes da estatística no período.

São Paulo está chamando atenção em clássicos (Foto: Luis Moura / WPP )<br>

Luciano também chama atenção

Também contra o Santos, Luciano marcou o segundo gol da partida e fechou o placar do clássico. Com Tapia, foram às redes 17 vezes em confrontos contra rivais paulistas, sendo 13 gols de Luciano e quatro do chileno.

continua após a publicidade

As duas equipes voltam a se enfrentar no meio da semana, desta vez, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

+ Aposte na vitória do Tricolor no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.