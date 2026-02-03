Web reage a comparação de Craque Neto entre jogador do São Paulo e Paquetá: 'Joga mais'
Ex-jogador disse que, Luciano, do São Paulo, joga mais que Paquetá
- Matéria
- Mais Notícias
Durante o programa "Donos da Bola", Craque Neto criticou duramente Lucas Paquetá, que chegou recentemente ao Flamengo. Além disso, o ex-jogador fez uma comparação entre o meio-campista Rubro Negro e Luciano, do São Paulo.
Novo coringa, Paquetá faz ‘janela relâmpago’ para o Flamengo
Flamengo
Athirson avalia retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo e Copa do Mundo: ‘Dá tempo’
Flamengo
Neto provoca Flamengo e Lucas Paquetá após título do Corinthians: ‘Dancinha’
Fora de Campo
➡️ Neto provoca Flamengo e Lucas Paquetá após título do Corinthians: 'Dancinha'
Confira o que disse o ídolo corintiano:
"O Paqueta é jogadorzinho. O Luciano, do São Paulo, joga mais que o Paquetá. É que vocês, são-paulinos, são chatos. Sabe por que? Vocês só mete o pau no menino. Luciano tem 324 jogos, 105 gols e 30 assistências. Mas ninguém dá moral pro rapaz. Torcedor do São Paulo na fase ruim quer acabar com ele. Cadê o Lucas? Oscar?"
Veja como os torcedores reagiram:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Antes da chegada do novo reforço do Flamengo ao Brasil, Craque Neto já havia criticado o Rubro Negro pela contratação. No mesmo programa em que comparou Paquetá e Luciano, o apresentador do "Donos da Bola" também provocou o meio-campista.
— Dancinha do Paquetá e o Corinthians foi lá e "uau". Ele tem um vídeo que ele ensina. Coloca aí, esse ridículo. Olha o jogador de vocês. Vou ensinar a dança do Corinthians. É "uau". Essa é a dança — provocou o ex-jogador, enquanto dançava e ria.
Neto criticou a contratação de Lucas Paquetá
Veja o que o ex-atleta disse, logo depois que Paquetá foi anunciado:
O Flamengo contratou o Paquetá. Jogadorzinho de terceira categoria, de 'TikTok'. São 137 jogos no West Ham, que é um 'timinho' pequeno, que ninguém sabe quem é. 23 gols, três anos. Se você botar a carreira dele, é impressionante. 42 milhões de euros. Os caras estão achando que a geração do Paquetá é melhor que a do Zico. O que vocês beberam? - criticou Craque Neto.
- Matéria
- Mais Notícias