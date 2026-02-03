Web reage a comparação de Craque Neto entre jogador do São Paulo e Paquetá: 'Joga mais'

Durante o programa "Donos da Bola", Craque Neto criticou duramente Lucas Paquetá, que chegou recentemente ao Flamengo. Além disso, o ex-jogador fez uma comparação entre o meio-campista Rubro Negro e Luciano, do São Paulo.

Confira o que disse o ídolo corintiano:

"O Paqueta é jogadorzinho. O Luciano, do São Paulo, joga mais que o Paquetá. É que vocês, são-paulinos, são chatos. Sabe por que? Vocês só mete o pau no menino. Luciano tem 324 jogos, 105 gols e 30 assistências. Mas ninguém dá moral pro rapaz. Torcedor do São Paulo na fase ruim quer acabar com ele. Cadê o Lucas? Oscar?"

Veja como os torcedores reagiram:

Neto na Rádio Craque Neto durante a transmissão da final da Libertadores (Foto: Reprodução/Rádio Craque Neto)

Antes da chegada do novo reforço do Flamengo ao Brasil, Craque Neto já havia criticado o Rubro Negro pela contratação. No mesmo programa em que comparou Paquetá e Luciano, o apresentador do "Donos da Bola" também provocou o meio-campista.

— Dancinha do Paquetá e o Corinthians foi lá e "uau". Ele tem um vídeo que ele ensina. Coloca aí, esse ridículo. Olha o jogador de vocês. Vou ensinar a dança do Corinthians. É "uau". Essa é a dança — provocou o ex-jogador, enquanto dançava e ria.

Neto criticou a contratação de Lucas Paquetá

Veja o que o ex-atleta disse, logo depois que Paquetá foi anunciado:

O Flamengo contratou o Paquetá. Jogadorzinho de terceira categoria, de 'TikTok'. São 137 jogos no West Ham, que é um 'timinho' pequeno, que ninguém sabe quem é. 23 gols, três anos. Se você botar a carreira dele, é impressionante. 42 milhões de euros. Os caras estão achando que a geração do Paquetá é melhor que a do Zico. O que vocês beberam? - criticou Craque Neto.