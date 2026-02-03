Vasco decide classificação no Carioca contra o Botafogo; veja cenários
Gigante da Colina pode precisar da ajuda do Flamengo para avançar
- Matéria
- Mais Notícias
Após o empate sem gols com o Madureira, nesta segunda-feira (2), o Vasco desperdiçou a oportunidade de encaminhar a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca.
A equipe comandada por Fernando Diniz agora terá um confronto decisivo diante do Botafogo, em clássico que definirá o futuro cruz-maltino na competição. O jogo está marcado para o próximo domingo (8), às 18h, ainda sem local definido.
Com oito pontos somados, o Vasco ocupa a quarta colocação do Grupo A, dentro da zona de classificação para a próxima fase. No entanto, a situação ainda não está garantida. O principal concorrente direto é o Sampaio Corrêa, que aparece logo atrás na tabela e entra em campo no sábado para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.
➡️ Aposte na partida entre Vasco e Chapecoense no Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Para avançar sem depender de outros resultados, o Vasco precisa vencer o Botafogo. Em caso de empate no clássico, a equipe de São Januário terá de torcer para que o Sampaio Corrêa não vença o Flamengo. Já em uma eventual derrota, o cenário se torna mais delicado: o Vasco precisará que o Sampaio também seja derrotado pelo Rubro-Negro.
➡️ Léo Jardim lamenta empate do Vasco com o Madureira: 'Faltou capricho'
Se o Vasco perder e o Sampaio empatar com o Flamengo, a vaga será decidida no saldo de gols. No momento, o time cruz-maltino leva vantagem no critério, com saldo positivo de quatro gols, enquanto o Sampaio Corrêa possui saldo negativo de um.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Classificação
Grupo A
|1º
|Fluminense
|12
|5
|4
|0
|1
|8
|5
|+3
2º
Volta Redonda
10
5
3
1
1
8
4
+4
3º
Bangu
9
5
3
0
2
6
6
0
4º
Vasco da Gama
8
5
2
2
1
7
3
+4
5º
Sampaio Corrêa
7
5
2
1
2
6
7
-1
6º
Portuguesa-RJ
4
5
1
1
3
5
7
-2
Grupo B
|1º
|Botafogo
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|3
|+3
2º
Madureira
7
5
2
1
2
4
5
-1
3º
Boavista
7
5
2
1
2
5
7
-2
4º
Nova Iguaçu
5
5
1
2
2
8
8
0
5º
Flamengo
4
5
1
1
3
4
8
-4
6º
Maricá
3
5
1
0
4
5
9
-4
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias