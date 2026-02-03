menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco decide classificação no Carioca contra o Botafogo; veja cenários

Gigante da Colina pode precisar da ajuda do Flamengo para avançar

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/02/2026
08:00
Atualizado há 1 minutos
Puma Rodríguez
imagem cameraPuma Rodríguez na partida entre Vasco x Madureira (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS0)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após o empate sem gols com o Madureira, nesta segunda-feira (2), o Vasco desperdiçou a oportunidade de encaminhar a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

A equipe comandada por Fernando Diniz agora terá um confronto decisivo diante do Botafogo, em clássico que definirá o futuro cruz-maltino na competição. O jogo está marcado para o próximo domingo (8), às 18h, ainda sem local definido.

Com oito pontos somados, o Vasco ocupa a quarta colocação do Grupo A, dentro da zona de classificação para a próxima fase. No entanto, a situação ainda não está garantida. O principal concorrente direto é o Sampaio Corrêa, que aparece logo atrás na tabela e entra em campo no sábado para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na partida entre Vasco e Chapecoense no Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Para avançar sem depender de outros resultados, o Vasco precisa vencer o Botafogo. Em caso de empate no clássico, a equipe de São Januário terá de torcer para que o Sampaio Corrêa não vença o Flamengo. Já em uma eventual derrota, o cenário se torna mais delicado: o Vasco precisará que o Sampaio também seja derrotado pelo Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Léo Jardim lamenta empate do Vasco com o Madureira: 'Faltou capricho'

Se o Vasco perder e o Sampaio empatar com o Flamengo, a vaga será decidida no saldo de gols. No momento, o time cruz-maltino leva vantagem no critério, com saldo positivo de quatro gols, enquanto o Sampaio Corrêa possui saldo negativo de um.

Fernando Diniz
Fernando Diniz na partida entre Vasco e Madureira (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press) Thiago Ribeiro/AGIF

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Classificação

Grupo A

Fluminense12540185+3

Volta Redonda

10

5

3

1

1

8

4

+4

Bangu

9

5

3

0

2

6

6

0

Vasco da Gama

8

5

2

2

1

7

3

+4

Sampaio Corrêa

7

5

2

1

2

6

7

-1

Portuguesa-RJ

4

5

1

1

3

5

7

-2

Grupo B

Botafogo9530263+3

Madureira

7

5

2

1

2

4

5

-1

Boavista

7

5

2

1

2

5

7

-2

Nova Iguaçu

5

5

1

2

2

8

8

0

Flamengo

4

5

1

1

3

4

8

-4

Maricá

3

5

1

0

4

5

9

-4

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias