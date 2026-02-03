Vasco decide classificação no Carioca contra o Botafogo; veja cenários

Após o empate sem gols com o Madureira, nesta segunda-feira (2), o Vasco desperdiçou a oportunidade de encaminhar a classificação às quartas de final do Campeonato Carioca.

A equipe comandada por Fernando Diniz agora terá um confronto decisivo diante do Botafogo, em clássico que definirá o futuro cruz-maltino na competição. O jogo está marcado para o próximo domingo (8), às 18h, ainda sem local definido.

Com oito pontos somados, o Vasco ocupa a quarta colocação do Grupo A, dentro da zona de classificação para a próxima fase. No entanto, a situação ainda não está garantida. O principal concorrente direto é o Sampaio Corrêa, que aparece logo atrás na tabela e entra em campo no sábado para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.

Para avançar sem depender de outros resultados, o Vasco precisa vencer o Botafogo. Em caso de empate no clássico, a equipe de São Januário terá de torcer para que o Sampaio Corrêa não vença o Flamengo. Já em uma eventual derrota, o cenário se torna mais delicado: o Vasco precisará que o Sampaio também seja derrotado pelo Rubro-Negro.

Se o Vasco perder e o Sampaio empatar com o Flamengo, a vaga será decidida no saldo de gols. No momento, o time cruz-maltino leva vantagem no critério, com saldo positivo de quatro gols, enquanto o Sampaio Corrêa possui saldo negativo de um.

Fernando Diniz na partida entre Vasco e Madureira (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press) Thiago Ribeiro/AGIF

Classificação

Grupo A

1º Fluminense 12 5 4 0 1 8 5 +3 2º Volta Redonda 10 5 3 1 1 8 4 +4 3º Bangu 9 5 3 0 2 6 6 0 4º Vasco da Gama 8 5 2 2 1 7 3 +4 5º Sampaio Corrêa 7 5 2 1 2 6 7 -1 6º Portuguesa-RJ 4 5 1 1 3 5 7 -2

Grupo B

1º Botafogo 9 5 3 0 2 6 3 +3 2º Madureira 7 5 2 1 2 4 5 -1 3º Boavista 7 5 2 1 2 5 7 -2 4º Nova Iguaçu 5 5 1 2 2 8 8 0 5º Flamengo 4 5 1 1 3 4 8 -4 6º Maricá 3 5 1 0 4 5 9 -4

