O Athletico acertou a contratação de Kauan Basile, promessa das categorias de base do Santos, no final de semana. A joia de 13 anos era considerada o 'Neymar 2.0' na Vila Belmiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kauan Basile deixou o Peixe logo após romper o contrato de licenciamento de imagem com a NR Sports, empresa do pai de Neymar, na virada do ano. Ele estava no clube paulista desde 2022.

O movimento aconteceu por conta do empresário Ricardo Guimarães, dono do banco BMG e um dos sócios da SAF do Atlético-MG, que assumiu a gestão da carreira do jovem atleta. De acordo com o Uol, o dirigente do Galo pagou R$ 5,5 milhões pela negociação.

continua após a publicidade

Livre, Kauan Basile visitou o CT do Caju no sábado (3) e, ao lado dos pais André e Tatiana, concordou com a mudança para o Furacão. Atlético-MG e Flamengo eram as outras opções.

Pela troca, o Athletico pagará a multa de R$ 2 milhões para o Santos.

Por ser menor de idade, o atleta assinará um contrato de formação com o Furacão, tendo salário mensal. Ele só pode firmar contrato profissional a partir dos 16 anos, idade que completará em 21 de junho de 2028.

continua após a publicidade

Além do jovem atacante, a família dele se mudará para Curitiba (PR) após a Federação Paulista de Futebol (FPF) liberar a documentação. O irmão, Lucas Yan, segue no Sub-20 santista.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Kauan Basile está atualmente no time Sub-13 do Santos e tem status de 'novo raio' na Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Quem é Kauan Basile, de saída do Santos para o Athletico

A joia da base, que possui cidadania italiana, se destacou no futsal e começou a chamar atenção aos 8 anos ao se tornar o atleta mais jovem do mundo a assinar um contrato de patrocínio com a Nike. Para efeito de comparação, Neymar firmou o acordo aos 13 anos e Rodrygo, aos 11.

Kauan Basile já soma 1,7 milhão de seguidores nas redes sociais.

No gramado, em 2023, Kauan Basile alcançou um número impressionante ao marcar 25 gols em 19 jogos no Campeonato Paulista Sub-11. Ele superou recordes de Rodrygo e Endrick na categoria.

Com o destaque, ele passou a ser considerado o 'Neymar 2.0' dentro do Santos. No último um ano e meio, o clube começou a dar mais visibilidade à joia, sendo um dos destaques no lançamento da terceira camisa do time em 2024. Depois, conseguiu 50% do acordo de licenciamento de imagem.

Em campo, o atacante vinha ganhando oportunidades em categorias maiores, além do Sub-13. Em 2025, fez parte da campanha dos títulos do MICFootball Punta Cana, torneio internacional Sub-16, e da Alcans Cup Sub-14, com gol marcado na grande final. Em 2023, tornou-se o maior artilheiro da história de uma edição do Campeonato Paulista Sub-11.