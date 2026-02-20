Sua sólida defesa e habilidade o tornaram uma referência na época, sendo considerado um dos maiores goleiros da história do clube.

Destacou-se na "Arrancada Heroica" em 1942, durante a mudança de nome do clube para Palmeiras.

Oberdan Cattani atuou no Palmeiras de 1941 a 1954, disputando 351 partidas e conquistando quatro Campeonatos Paulistas.

A história de Oberdan Cattani no Palmeiras está diretamente ligada a um dos períodos mais simbólicos da trajetória do clube. Filho de imigrantes italianos da Toscana, Oberdan era motorista de caminhão quando teve a oportunidade de fazer um teste no então Palestra Itália. Apresentado pelo irmão e aproveitando um dia de folga do trabalho, foi aprovado e efetivado em 1941. A partir dali, construiu uma trajetória de 13 anos defendendo o mesmo clube. O Lance! relembra a história de Oberdan Cattani no Palmeiras.

Entre 1941 e 1954, Oberdan disputou 351 partidas com a camisa alviverde. Atuou em um momento histórico delicado, marcado pela Segunda Guerra Mundial e pela mudança de nome do Palestra Itália para Sociedade Esportiva Palmeiras, em 1942. Foi protagonista da chamada "Arrancada Heroica", campanha que culminou no título paulista daquele ano e marcou a afirmação do novo nome do clube no cenário nacional.

Alto, com mãos grandes e reflexos apurados, destacou-se pela elasticidade e segurança debaixo das traves. Uma de suas características mais lembradas era a capacidade de segurar a bola com apenas uma das mãos, algo raro para a época. Suas defesas o transformaram em um dos goleiros mais respeitados do futebol brasileiro nos anos 1940.

A história de Oberdan Cattani no Palmeiras

Números de Oberdan Cattani no Palmeiras: 351 jogos e era vitoriosa

Oberdan Cattani disputou 351 partidas oficiais pelo Palmeiras entre 1941 e 1954. Em um período no qual não havia a mesma padronização estatística atual, o número é amplamente reconhecido em levantamentos históricos do clube.

Como goleiro, não marcou gols, mas sua relevância se mede pela consistência defensiva e pela presença constante em campanhas vencedoras. Durante sua passagem, o Palmeiras conquistou quatro Campeonatos Paulistas: 1942, 1944, 1947 e 1950.

Esses títulos consolidaram a hegemonia alviverde em um dos períodos mais competitivos do futebol paulista. Oberdan foi titular absoluto em boa parte dessas campanhas, assumindo papel de liderança defensiva.

Arrancada Heroica de 1942 e afirmação do Palmeiras

O Campeonato Paulista de 1942 ficou marcado pela mudança de nome do clube, que deixou de se chamar Palestra Itália em meio ao contexto da guerra. A campanha que resultou no título estadual ficou conhecida como Arrancada Heroica.

Oberdan era o goleiro daquela equipe que entrou em campo defendendo oficialmente o nome Palmeiras pela primeira vez. O título teve peso simbólico enorme e ajudou a consolidar a identidade do clube em meio a um período de tensão política e social.

A solidez defensiva foi fundamental para o sucesso da campanha. Oberdan destacou-se pela regularidade e segurança, tornando-se referência imediata para a torcida.

Copa Rio Internacional de 1951 e cenário internacional

Entre os títulos mais importantes da história do Palmeiras está a Copa Rio Internacional de 1951. O torneio reuniu grandes equipes europeias e sul-americanas e é frequentemente lembrado como precursor de competições mundiais de clubes.

Na campanha vitoriosa, o Palmeiras superou a Juventus FC na final. Embora Oberdan tenha ficado na reserva do goleiro Fábio Crippa na decisão em virtude de uma derrota por 4 a 0 na fase de grupos para os italianos, sua trajetória no clube estava diretamente associada ao período de fortalecimento internacional do time.

Além da Copa Rio, também conquistou o Torneio Rio–São Paulo de 1951, ampliando o prestígio do Palmeiras no cenário nacional.

Títulos e conquistas pelo Palmeiras

Durante sua passagem, Oberdan Cattani acumulou uma série de títulos oficiais:

Campeonato Paulista: 1942, 1944, 1947 e 1950

Torneio Rio–São Paulo: 1951

Copa Rio Internacional: 1951

Taça dos Campeões Estaduais Rio–São Paulo: 1942 e 1947

Taça Cidade de São Paulo: 1945, 1946, 1950 e 1951

Torneio Início Paulista: 1942 e 1946

Essas conquistas reforçam o protagonismo do Palmeiras nos anos 1940 e início da década de 1950, com Oberdan como referência defensiva.

Ídolo histórico e legado

A literatura esportiva e a memória palmeirense colocam Oberdan Cattani entre os maiores goleiros da história do clube, ao lado de nomes como Marcos e Emerson Leão.

Sua longevidade, regularidade e identificação com o Palmeiras ajudaram a consolidar sua condição de ídolo. Em 24 de abril de 1955, foi homenageado pela Associação dos Cronistas Esportivos de São Carlos, reconhecimento que simboliza o respeito conquistado ao longo da carreira.

Oberdan faleceu em 20 de junho de 2014, aos 95 anos, deixando legado marcado por 351 jogos, múltiplos títulos estaduais e participação em um dos capítulos mais simbólicos da história do Palmeiras. Seu nome permanece associado à construção da identidade alviverde no período pós-Palestra Itália e à consolidação do clube como potência do futebol paulista.