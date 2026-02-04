Ex-capitão da Seleção Brasileira ameniza críticas ao sintético do Botafogo

O Nilton Santos, estádio do Botafogo, usa o gramado sintético desde o primeiro semestre de 2023. Nesta segunda-feira (2), durante o evento inaugural da World Legends Cup, o estádio foi anunciado como palco da nova competição.

O torneio de lendas, confirmado para 2026, mas ainda sem data definida, reunirá 170 lendas do futebol mundial, divididas em oito seleções (Argentina, Brasil, França, Itália, Holanda, Espanha, Nigéria e Arábia Saudita).

Durante o lançamento da World Legends Cup, o Lance! questionou Emerson da Rosa, ex-capitão da Seleção Brasileira, a respeito da escolha do Nilton Santos como sede da competição, considerando as polêmicas que permeiam o uso dos gramados sintéticos no Brasil.

— Existe, sim, a discussão em torno da grama sintética, algo que vemos sendo debatido pelo mundo inteiro. Mas acredito também que, pelo vínculo do próprio Seedorf (ex-jogador do Botafogo), essa decisão foi muito bem pensada. Ele voltar para casa, por assim dizer. Quando falamos de jogos de lendas, essa escolha acaba ficando mais fácil, uma decisão mais tranquila. Sei que, no âmbito profissional, esse tema ainda gera muitos debates, mas para a World Legends Cup não acredito que haverá qualquer problema. Vai ser um sucesso, com certeza.

Lendas do futebol mundial durante o lançamento da World Legends Cup, que será dispuatada no estádio do Botafogo (Foto: Fernanda Gondim/Lance!)

Fábio critica gramado sintético após Botafogo x Fluminense

Após a vitória do Fluminense sobre o Botafogo, Fábio falou com a imprensa na zona mista e comentou sobre a dificuldade com a grama do Nilton Santos.

— A mudança de direção, principalmente no gramado sintético, exige um esforço maior, porque a grama não cede. No gramado natural, mesmo mudando de direção com muita força, o campo acaba cedendo um pouco. Isso precisa ser ressaltado. Para os goleiros, é sempre complicado — disse Fábio, que ainda apontou uma questão sobre variedade de bolas:

— A bola é diferente em cada competição. Estamos jogando o Campeonato Carioca, depois vem o Campeonato Brasileiro e, em seguida, a Libertadores. A equipe precisa estar preparada para se adaptar, independentemente do gramado, e ser consistente tanto no sintético quanto na grama natural, jogando em casa ou fora. É isso que o campeonato exige - declarou após Botafogo 0 x 1 Fluminense, pelo Campeonato Carioca.

