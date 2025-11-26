Estreante e com uma campanha história na Série A do Brasileirão, o Mirassol garantiu a renovação de uma peça importante desta temporada. O técnico Rafael Guanaes acertou a permanência para 2026.

- O ano de 2025 foi extremamente desafiador e em 2026 será ainda mais! O CHAMADO DA TORCIDA FOI ATENDIDO! 💛💚 Rafael Guanaes FICA para a temporada de 2026! 🦁 Gratidão por acreditar no nosso projeto em 2025 e ainda mais em 2026! - escreveu o clube nas redes sociais.

O Leão Caipira anunciou a permanência do treinador de 44 anos na noite de terça-feira (25). O acordo é de um ano.

As conversas entre o clube e o comandante iniciaram no final de setembro, quando o Mirassol já tinha garantido a permanência na Série A e caminhava para assegurar uma vaga na Libertadores do ano que vem, algo que também conseguiu na sequência. O time do interior paulista ocupa a quarta colocação e está próximo de uma vaga direta na competição internacional.

O bom desempenho no Mirassol rendeu algumas sondagens de clubes do Brasileiro ao técnico. Ciente do interesse, a diretoria se adiantou para assegurar Rafael Guanaes no ano que vem.

Contratado para substituir Eduardo Barroca, o comandante começou 2025 no Atlético-GO. Ele foi demitido no começo de março e assumiu o Leão Caipira no mesmo mês.

Pela equipe paulista, Rafael Guanaes tem 17 vitórias, 12 empates e cinco derrotas em 34 jogos. O aproveitamento é de 61,7%.

Conheça Rafael Guanaes, técnico do Mirassol

Nascido em São Paulo, o técnico é ex-jogador e passou por dois clubes como atleta profissional: Nacional-SP e o Joseense, que na época era presidido por seu pai, Nelson Guanaes.

Cursando neurociência, Rafael Guanaes formou-se em Educação Física nos Estados Unidos, na Campbell University, o comandante possui licenças A e B da CBF e é qualificado pela Associação de Treinadores Argentinos (ATFA).

Como técnico, começou sua trajetória no interior de São Paulo, passando por clubes como Joseense, São José dos Campos, Monte Azul e São Carlos. Foi campeão da Série B paulista em 2015 pelo São Carlos e conquistou a Copa Paulista de 2018 dirigindo o Votuporanguense.

O salto na carreira aconteceu no final de 2018, quando foi contratado pelo Athletico. No primeiro ano, conquistou o estadual e também foi vice-campeão brasileiro na base. Após deixar o Furacão, o treinador passou por Sampaio Corrêa e, na Tombense, conseguiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Guanaes teve ainda uma breve passagem pelo Cruzeiro durante a gestão de Ronaldo Fenômeno para ser auxiliar-técnico permanente da Raposa. Ainda ficou pouco tempo no Novorizontino e voltou a ter sucesso no Operário-PR, com novo acesso à Série B e a sétima colocação no ano seguinte, na melhor posição da história do Fantasma na competição. Antes do Mirassol, ficou apenas 13 jogos no Atlético-GO.