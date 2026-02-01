Em busca da vaga antecipada, Abel muda escalação do Palmeiras contra o Botafogo-SP

O Palmeiras está pronto para enfrentar o Botafogo-SP na noite deste domingo (1°), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, e pode garantir a classificação para as quartas de final antecipada em caso de vitória.

O time comandado por Abel Ferreira tem um novo desfalque para esta partida: o meio-campista Felipe Anderson, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Além dele, não conta mais com Raphael Veiga, emprestado ao América-MEX. No entanto, a comissão técnica seguirá com o esquema de rodízio no elenco neste início de temporada.

Para esta partida, Abel Ferreira fez várias mudanças, a começar com a Marcelo Lomba no gol. Além dele, jogadores da base estarão em campo como titulares. Na frente, Vitor Roque formará dupla de ataque com Luighi. Carlos Miguel, Gutavo Gómez e Piquerez foram preservados.

Escalação do Palmeiras:

Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté; Emiliano Martínez, Larson e Erick Belé; Riquelme, Luighi e Vitor Roque.

O Palmeiras é o segundo colocado na tabela do Paulistão, com 12 pontos, mesmo número do Novorizontino, mas atrás pelos critérios de desempate. O time de Ribeirão faz uma campanha bem diferente. Com apenas cinco pontos, precisa vencer para se manter vivo no campeonato e, é claro, se distanciar da zona de rebaixamento.

