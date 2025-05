Depois de ser expulso por agressão contra Baralhas logo no início do clássico Ba-Vi do último domingo, Jean Lucas usou as redes socias para pedir desculpas aos torcedores e ao elenco do Bahia pela atitude que poderia ter custado caro ao time. Para a sorte do meia, o Tricolor superou as adversidades e venceu por 2 a 1 na Arena Fonte Nova.

Em post nas redes sociais na noite do último domingo, Jean escreveu uma mensagem de arrependimento após agressão contra o jogador do Vitória logo no primeiro minuto de jogo.

- Estou muito orgulhoso pelo triunfo de hoje, em um jogo difícil, que só mostrou mais uma vez que a união do nosso grupo é sem igual e pode nos levar longe em busca dos nossos objetivos. Gostaria de aproveitar e publicamente pedir desculpas aos meus companheiros, à comissão técnica e ao torcedor tricolor pela expulsão hoje. A fome de vencer um Ba-Vi não pode ser desculpa para um erro desses, que podia ter custado caro para a nossa equipe. Lição aprendida para não se repetir mais! Sempre juntos!

O lance começou com reposição errada do goleiro Marcos Felipe, que gerou um lateral no campo de ataque para o Vitória. Depois da cobrança, Baralhas fez a proteção próximo à linha de fundo e levou um soco nas costas de Jean Lucas, que perdeu a cabeça e acabou expulso.

O árbitro ainda revisou o lance após ser chamado pelo árbitro de vídeo Wagner Reway antes de tomar a decisão aos quatro minutos de jogo. Na saída do gramado, Jean Lucas ficou revoltado e não se conformou com a expulsão no início do Ba-Vi.

Peça fundamental no time de Rogério Ceni, o volante participou de 25 dos 36 jogos do Bahia em 2025 e foi titular nos últimos cinco compromissos da equipe.

Situação do Bahia

O Bahia se recuperou de três derrotas seguidas, duas pela Libertadores e uma pelo Brasileirão, e voltou ao G-6 do Campeonato Brasileiro com a vitória diante do maior rival. Agora o compromisso é pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o Paysandu, na Arena Fonte Nova, às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília).

Por conta da expulsão no Ba-Vi, Jean Lucas vai cumprir suspensão às 11h do próximo domingo (horário de Brasília), quando o Bahia visita o Grêmio pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.