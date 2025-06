Arthur Cabral assina com o Botafogo e será reforço no Mundial

Na última sexta-feira, o Botafogo chegou a um acordo com o atacante Arthur Cabral e o jogador assinou contrato na manhã deste domingo (08). Com o vínculo válido até dezembro de 2028, o centroavante é mais um reforço para o Glorioso na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Arthur deixa o Benfica para preencher a lacuna deixada no ataque botafoguense, com a saída de Igor Jesus para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O atacante está em Lisboa e se junta ao elenco já nos Estados Unidos.

O Botafogo pagará 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões) ao Benfica, incluindo custo fixo e bônus por metas atingidas. Existe ainda a chance do jogador ir para o Lyon, equipe que também pertence a John Textor, no futuro. Essa opção pesou na decisão de Arthur, que não deseja fechar as portas para um possível retorno ao mercado europeu.

O técnico Renato Paiva conversou com o atacante nos últimos dias e reafirmou o desejo de contar com o camisa 9 no elenco. Além disso, o comandante garantiu que Arthur Cabral terá protagonismo dentro do esquema de jogo da equipe.

Revelado pelo Ceará, com passagem pelo Palmeiras, Arthur Cabral teve passagem de sucesso pelo Basel, da Suíça, com 65 gols em 106 jogos, e Fiorentina, da Itália, com 64 exibições e 19 tentos anotados.

Arthur Cabral, alvo do Botafogo, em ação pelo Benfica (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira os próximos jogos do Botafogo

O Glorioso estreia pela Copa do Mundo de Clubes no próximo domingo (15), às 23h, contra o time da casa, Seattle Sounders. Além da equipe norte-americana, os gigantes europeus, PSG e Atlético de Madrid fecham o grupo B.

Botafogo x Seattle Sounders - domingo, 15/06, às 23h00. Estádio Lumen Field.

PSG x Botafogo - quinta-feira, 19/06, às 22h. Estádio Rose Bowl.



Atlético de Madrid x Botafogo - segunda-feira, 23/06, às 16h. Estádio Rose Bowl.