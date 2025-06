Botafogo: Igor Jesus explica por que aceitou proposta do Nottingham Forest

De saída rumo ao Nottingham Forest, Igor Jesus fez o último jogo pelo Botafogo no Nilton Santos nesta quarta-feira (4). Após a vitória por 3 a 2 sobre o Ceará, o atacante afirmou que aceitou a proposta do clube inglês pelo sonho de atuar em uma grande liga, como a Premier League. Em entrevista ao "Prime Video", o centroavante também falou sobre a relação que criou com o Alvinegro no pouco tempo em que esteve no Alvinegro.

- Feliz por tudo que eu fiz aqui diante desse clube. Foi uma trajetória vitoriosa, por tudo que eu conquistei aqui. Foi pouco tempo, mas tive uma passagem vitoriosa. Muito feliz mesmo, mesmo pelo reconhecimento do torcedor. De estar podendo fazer uma festa pra mim. Espero agora fazer um grande campeonato mundial de clubes. Ajudar o clube que eu tanto amo. E espero voltar um dia pra continuar minha história diante desse clube - disse.

- E a decisão que eu tomei acho que é mais um sonho mesmo que eu tenho de disputar uma grande liga. E quando aparece a oportunidade de estar podendo disputar um grande campeonato que é a Premier League, não pode desperdiçar. Até porque não sabemos quando iria aparecer outra oportunidade. E eu acho que eu alcancei os objetivos que eu tinha a alcançar aqui no Botafogo, sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro - completou.

Botafogo x Ceará: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de controle do Botafogo. Apesar de não criar muitas chances — apenas seis finalizações —, não sofreu sustos. Arthur carimbou o travessão do goleiro Fernando Miguel aos 35 minutos, antes de Mastriani abrir o placar já nos acréscimos. O uruguaio aproveitou rebote de chute de Santi Rodríguez e fez o primeiro gol dele com a camisa alvinegra.

Após o intervalo, o Ceará cresceu no jogo e chegou a igualar o placar. Aos 12' da segunda etapa, Mugni recebe na esquerda e cruza rasteiro, e Pedro Raul desvia de primeira para balançar as redes. A igualdade, contudo, não durou muito. O VAR viu pênalti de defensor do Vozão que bloqueou a bola com a mão, e Alex Telles converteu a cobrança aos 27'.

A vantagem cresceu cinco minutos depois, quando Marlon Freitas aproveitou sobra na entrada da área e acertou o cantinho. Pedro Raul ainda marcou de novo aos 42' para ensaiar reação dos visitantes, mas não foi o suficiente. No fim, vitória do Glorioso por 3 a 2.