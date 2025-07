De saída, Gregore se despede do Botafogo: ‘Eterna gratidão’

Um dos principais nomes do elenco do Botafogo, Gregore fez nesta quarta-feira (16), no empate sem gols com o Vitória no Estádio Nilton Santos, sua provável despedida com a camisa do Botafogo. O volante está a caminho do Al-Rayyan, do Catar, e foi homenageado por torcedores e pelo clube ao longo da partida. Mesmo começando no banco de reservas, participou do segundo tempo e teve a oportunidade de se despedir dentro de campo.

Após o apito final, Gregore falou com emoção sobre sua passagem pelo Glorioso, onde conquistou títulos importantes como a Conmebol Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024.

— Só tenho a agradecer. Cheguei com muitos sonhos e encontrei um clube com muita fome. Eterna gratidão ao Botafogo. Agora é seguir. O Botafogo vai ficar para sempre no meu coração. Hoje já me emocionei várias vezes. A gente é feito de decisões difíceis, mas faz parte. Vou torcer para o clube continuar nessa pegada. Agora vou me despedir dos meus companheiros, que me ajudaram a realizar meus sonhos profissionais — disse o jogador visivelmente tocado.

Ao ser questionado sobre o melhor momento que viveu com a camisa alvinegra, Gregore preferiu destacar sua essência como jogador:

— Teve vários, mas vou deixar todos os desarmes que ajudei o time para conquistar os títulos.

Gregore também comentou sobre a decisão de deixar o clube e foi direto ao falar sobre os motivos:

— Acabo pensando num todo. Uma proposta boa para mim, para o clube. É assim que funciona, é natural. Enfim, eterna gratidão.

Ao fim da partida, Gregore foi até o setor onde estava localizada uma bandeira em sua homenagem e agradeceu aos torcedores botafoguenses presentes, que o aplaudiram com carinho.

Com um estilo aguerrido e liderança silenciosa, Gregore deixa o Botafogo como um dos símbolos da era mais vitoriosa do clube nos últimos tempos. Seu nome está gravado na história recente do Glorioso — e, como ele mesmo disse, o Botafogo também ficará para sempre em seu coração.

Gregore se despede de torcedores presentes no Nilton Santos (Foto: Reprodução)

Tudo sobre o jogo entre Botafogo e Vitória pelo Brasileirão 2025

Botafogo x Vitória

14ª rodada — Campeonato Brasileiro Série A 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: -

🟡Cartões amarelos: William Oliveira (VIT) - 38' - 2T; Lucas Arcanjo (VIT) - 41' - 2T; Raúl Caceres (VIT) - 46' 2T; Osvaldo (VIT) 49' - 2T; Erick (VIT) 51 - 2T e Santi Rodríguez (BOT) 52' - 2T.

🔴 Cartão vermelho: -

🟨Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)