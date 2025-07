Torcida do São Paulo protesta após empate com o Bragantino

A torcida do São Paulo protestou após mais um jogo sem vitória. O Tricolor empatou por 2 a 2 com o Bragantino.

O time está sem vencer há cinco jogos pelo Brasileirão. Próximo da zona de rebaixamento, na 16º rodada e com 13 pontos, a torcida marcou presença em peso no Cícero de Souza Marques, mas foi direta: vencer tem que ser obrigação.

- Não é mole não, vencer das “galinhas” virou obrigação - cantou a torcida após o apito final.

O grito foi uma provocação ao Corinthians e uma alusão ao jogo deste final de semana.

No dia 19 de julho, o Tricolor joga contra o Corinthians no Morumbis. O jogo vale pela 16º rodada e é muito importante para os próximos passos do clube.

Este será o primeiro jogo de Hernán Crespo perto da torcida do São Paulo.

Veja o momento dos protestos da torcida do São Paulo em Bragança Paulista

Como foi o jogo entre Bragantino e São Paulo?

São Paulo e Red Bull Bragantino empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (16), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. André Silva marcou duas vezes para o São Paulo, enquanto Guzmán e Hurtado marcaram para o Massa Bruta.

Com o resultado, o time do interior de São Paulo chegou aos mesmos 27 pontos de Flamengo e Cruzeiro, mas perdeu a chance de assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, e está na 3ª colocação. Já o Tricolor, com o ponto somado, foi a 13 pontos, caiu para a 16ª posição e segue próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O jogo entre São Paulo e Corinthians será no sábado, dia 19 de julho, às 16h30 (de Brasília), no Morumbis.