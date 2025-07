Assista ao vivo à coletiva de imprensa de Hernán Crespo após empate do São Paulo

Hernán Crespo concede entrevista coletiva no estádio Cícero de Souza Marques nesta quarta-feira, dia 16 de julho, após o empate do São Paulo contra o Bragantino por 2 a 2.

Com o resultado, o Tricolor está na 16ª colocação, com 13 pontos somados. Este foi o segundo jogo de Crespo à frente da equipe. Agora, o foco é direcionado para o jogo deste sábado, dia 19 de julho. No Morumbis, o São Paulo enfrenta o Corinthians em clássico. Esta partida é vista como crucial e será o primeiro jogo do argentino com a torcida são-paulina presente.

Assista à coletiva de Hernán Crespo ao vivo

Como foi o jogo entre São Paulo x Bragantino?

São Paulo e Red Bull Bragantino empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (16), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. André Silva marcou duas vezes para o São Paulo, enquanto Guzmán e Hurtado marcaram para o Massa Bruta. Com o resultado, o time do interior de São Paulo chegou aos mesmos 27 pontos de Flamengo e Cruzeiro, mas perdeu a chance de assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, e está na 3ª colocação. Já o Tricolor, com o ponto somado, foi a 13 pontos, caiu para a 16ª posição e segue próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão.

