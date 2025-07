Corinthians perde titular para clássico contra o São Paulo

O Corinthians terá um problema para o confronto contra o São Paulo, na próxima rodada do Brasileirão. Matheuzinho recebeu cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, nesta quarta-feira (16), e cumprirá suspensão no clássico.

O lateral-direito cometeu uma falta ainda no primeiro tempo e foi advertido pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli. Matheuzinho contestou a decisão e questionou que foi a sua única falta até então. Entretanto, as reclamações não surtiram efeito.

O jogador esteve fora em apenas três das 14 rodadas do Brasileirão. Léo Maná é o reserva imediato para a posição, mas Dorival Júnior também pode improvisar Félix Torres na posição, algo que foi testado anteriormente pelo treinador.

Dúvida no meio

Maycon também pode ser baixa do Corinthians no Majestoso. Nesta quarta-feira (16), o volante entrou no decorrer do segundo tempo, mas sentiu dores, e saiu 16 minutos depois. O jogador será avaliado durante a semana.

Por outro lado, Dorival Júnior pode contar com o retorno de Carrillo ao time titular. Autor da assistência que originou o gol contra o Ceará, o peruano iniciou a partida no banco de reservas. Na entrevista coletiva, o treinador explicou que a decisão foi uma recomendação do departamento médico.

— O Carrillo comprovadamente nós tínhamos uma sinalização do departamento físico do clube que a melhor condição seria que aproveitássemos na segunda etapa, ele entrou num momento importante, que estávamos precisando de um fôlego novo — disse o treinador.

Maycon saiu com dores e é dúvida para o clássico (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Próximo jogo

O Timão volta a entrar em campo no próximo sábado (19), às 21h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis. Será o segundo jogo consecutivo fora de casa no Brasileirão. A vitória sobre o Ceará foi a primeira do clube alvinegro como visitante na competição nacional.