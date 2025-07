Davide Ancelotti sobre empate com ‘o Vitória: ‘Não tivemos sorte’

Após o empate sem gols entre Botafogo e Vitória, neste domingo (14), no Estádio Nilton Santos, o técnico Davide Ancelotti concedeu entrevista coletiva e analisou a atuação do Glorioso, que dominou a partida, finalizou 23 vezes e acertou a trave em duas oportunidades — mas parou na grande atuação do goleiro Lucas Arcanjo.

Para Ancelotti, o Botafogo apresentou um bom desempenho, especialmente no primeiro tempo, mas pecou nas finalizações e foi prejudicado pela falta de sorte:

— Gostei do primeiro tempo. Acredito que começamos o jogo com ritmo, queríamos fazer isso: meter a bola na área, ganhar a segunda bola, evitar as transições do adversário. Fizemos isso. No segundo tempo começamos bem também e depois perdemos um pouco o ritmo. Mas estou feliz com a atuação. Não tivemos sorte, temos que seguir. Esse é o caminho — afirmou o treinador.

Sobre as chances criadas e a frustração pelo resultado, ele foi direto:

— Foi um pouco de tudo. No futebol, você precisa marcar para vencer. Não foi suficiente hoje. Fizemos o bastante para ganhar, mas nem sempre acontece. É frustrante, claro, porque queremos sempre os três pontos. Mas amanhã é outro dia.

Despedida de Gregore e escolha por Allan

Outro tema abordado na coletiva foi a possível despedida de Gregore, negociado com o Al-Rayyan, do Catar. O volante começou no banco e entrou no segundo tempo:

— Queríamos nos despedir dele com uma vitória. É muito querido por todos. Escolhi o Allan porque o Gregore teve dias pouco movimentados. O Allan tem características similares e já havia feito a função que pedi. Acreditava que seria o jogador mais adequado taticamente para esse jogo.

Arthur Cabral e o encaixe ofensivo

Ancelotti também explicou a estratégia envolvendo Arthur Cabral, que foi bastante acionado, inclusive acertando a trave em uma cabeçada perigosa:

— Tivemos a intenção de jogar para ele. Sabíamos que seria um jogo com muitas ações no último terço. Arthur é importante, mas os companheiros ainda estão se adaptando ao seu estilo, que é diferente do Igor Jesus. Ele sabe sair da área, protege bem a bola. Temos que aproveitar isso e também criar mais espaços para ele.

Davide Ancelotti em sua estreia pelo Botafogo (Foto: Thiago Rodrigues/AGIF)

Opiniões de Carlo Ancelotti

Ao ser perguntado se ouviria o que o pai, Carlo Ancelotti, teria a dizer após as partidas, Davide afirmou que considera muito as impressões do treinador da Seleção Brasileira:

– Meu pai é a primeira pessoa para quem vou ligar depois do jogo, porque a opinião dele é muito importante, como pai e como profissional também – respondeu.

Sintético como vantagem no Nilton Santos

Ancelotti também comentou sobre o gramado sintético do Nilton Santos e sua influência no estilo de jogo do time:

— O sintético dá ritmo e velocidade. Queremos jogar rápido. A ideia era marcar cedo. Temos jogadores técnicos, que sabem jogar por dentro e por fora, então o campo tem que ser uma vantagem para nós.

Possibilidade de reforçar o elenco

Encerrando a coletiva, Davide falou sobre a possibilidade de novos nomes chegarem:

— Todos os treinadores ficam felizes com reforços, não vou mentir. Se vierem, ótimo. Mas estou satisfeito com o elenco atual, é grande, equilibrado, e me dá opções.

Ao ser perguntado sobre a possibilidade de Gonçalo Borges reforçar o Botafogo, o treinador evitou comentar a situação:

— Não é um jogador do Botafogo. Então sinto muito porque não posso falar dele. Gosto de falar de jogadores do Botafogo. Acredito que o mercado falta muito ainda para fechar.

Mesmo com o empate, o tom do treinador foi de confiança na evolução da equipe, que vive processo de reformulação e busca manter o alto nível das últimas temporadas.