Botafogo inscreve jogadores para o Mundial e deixa vagas para reforços em aberto

O Botafogo definiu a lista de inscritos para o Mundial de Clubes e deixou vagas em aberto para possíveis reforços. A delegação que embarca para os Estados Unidos na noite de domingo (8), por volta das 21h (de Brasília), tem 29 jogadores dos 35 permitidos pela Fifa.

O principal destaque entre os relacionados do Glorioso para a disputa da Copa do Mundo é a presença de Bastos, em fase final de recuperação de lesão no joelho esquerdo, que o afasta dos gramados desde fevereiro. Além do zagueiro, as três contratações já anunciadas estão na lista: o goleiro Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão e o meia Álvaro Montoro. O meio-campista Patrick de Paula é ausência.

Confira a lista do Botafogo para o Mundial de Clubes

Goleiros: John, Raul, Léo Linck e Cristhian Loor;

Laterais: Mateo Ponte, Vitinho, Telles, Marçal e Cuiabano;

Zagueiros: Bastos, Jair, Kaio Pantaleão, Barboza e David Ricardo;

Volantes: Gregore, Marlon, Allan, Danilo Barbosa e Newton;

Meias: Savarino, Álvaro Montoro e Santiago Rodríguez;

Atacantes: Igor Jesus, Artur, Mastriani, Rwan Cruz, Kayke, Nathan Fernandes e Matheus Martins.

O prazo de inscrição de jogadores para o Mundial de Clubes se encerra na próxima terça-feira (10). Assim, o Botafogo corre para concretizar contratações e registrar os atletas na competição. O Alvinegro tem acordo encaminhado pela contratação de Arthur Cabral, do Benfica, que se apresenta ao clube já nos Estados Unidos. Além disso, está perto de acertar negócio por Joaquim Correa, da Inter de Milão, e aguarda liberação da equipe italiana.

