Botafogo anuncia a contratação do goleiro Cristhian Loor

O Botafogo anunciou a contratação do goleiro Cristhian Loor, neste sábado (07). O equatoriano de 19 anos chega ao Glorioso após defender o Independiente del Valle, do Equador, clube onde foi revelado e fazia parte do elenco profissional. O contrato é válido até o final de 2028.

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Mesmo jovem, Loor chega para o elenco profissional do Alvinegro, mas pode descer ao Sub-20 caso seja necessário. A contratação do goleiro faz parte do projeto da diretoria, que pretende ampliar a busca por talentos sul-americanos, assim como foi feito com Álvaro Montoro, apresentado na última sexta-feira.

Cristhian subiu para o elenco profissional do Del Valle logo após a disputa do Sul-Americano Sub-20, em fevereiro. O arqueiro equatoriano não havia feito nenhum jogo com a equipe principal, mas estava integrado ao elenco e foi relacionado para uma partida.

Durante o Sul-Americano Sub-20, o jovem goleiro foi titular em três jogos, incluindo a derrota por 3 a 2 para a seleção brasileira.

Além de Cristhian Loor, o Botafogo conta com quatro goleiros no elenco principal: John, Raul, Léo Linck e Cristiano, que era da categoria Sub-20. Léo sofreu uma lesão no ombro esquerdo, mas já voltou aos treinamentos e deve viajar para Copa do Mundo de Clubes.

Confira os próximos jogos do Fogão

Copa do Mundo de Clubes

Botafogo x Seattle Sounders - domingo, 15/06, às 23h00. Estádio Lumen Field.



PSG x Botafogo - quinta-feira, 19/06, às 22h. Estádio Rose Bowl.

Atlético de Madrid x Botafogo - segunda-feira, 23/06, às 16h. Estádio Rose Bowl.