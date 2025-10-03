A partida entre Flamengo e Cruzeiro, na noite desta quinta-feira (2), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o reencontro de Gabigol com os torcedores rubro-negros no Maracanã. Foi a primeira vez que o camisa 9 esteve frente a frente com a torcida no Rio desde sua saída do clube no fim de 2024.

Em campo, Gabigol teve atuação discreta no empate sem gols. Mas, fora dele, a presença de Gabi movimentou o ambiente. Do lado de fora do estádio, muitos torcedores demonstraram ansiedade pelo reencontro e enalteceram a trajetória do ídolo com a camisa do Flamengo.

Na entrada dos jogadores do Cruzeiro para o aquecimento, Gabigol foi festejado. Em resposta, o atacante agradeceu o carinho acenando para a arquibancada. Nos pés, vestia chuteiras com as cores de Flamengo e Cruzeiro, exemplificando o seu carinho pelos clubes.

Detalhe na parte de trás da chuteira de Gabigol (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Logo após o hino nacional, Gabigol se dirigiu ao banco de reservas do Flamengo e cumprimentou todo o elenco. Dois momentos chamaram atenção: o reencontro com Bruno Henrique, repetindo uma comemoração marcante da dupla; o abraço com Filipe Luís, com quem foi campeão como jogador e, posteriormente, sob o comando do ex-lateral como treinador.

Gabigol abraça Filipe Luís (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Durante o jogo, Gabi aqueceu próximo ao Setor Norte, onde ficam as principais torcidas organizadas do Flamengo, e foi aplaudido. Ele respondia aos gritos da arquibancada com sinais de positivo.

Gabigol retribui carinho da torcida do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Já na reta final da partida, após a expulsão de William, Gabigol entrou em campo. Foi nesse momento que os aplausos ficaram de lado, e o jogador foi alvo de vairas No apito final, ele trocou camisas com ex-companheiros.

Gabigol é chamado para entrar (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Na saída do estádio, ao lado de Filipe Luís, com quem conversou por longo período, voltou a interagir com a torcida. A noite terminou com fotos e autógrafos do grande ídolo rubro-negro.

Gabigol na saída do Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Importante ressaltar que Gabigol não falou com a imprensa na beira do campo, nem na zona mista do Maracanã.

No primeiro turno, no Mineirão, Gabigol marcou o gol da vitória cruzeirense por 2 a 1 diante do Flamengo.

História de Gabigol no Flamengo

No Flamengo desde o início de 2019, Gabigol viveu momentos áureos com a camisa rubro-negra. O atacante foi protagonista em duas conquistas de Libertadores, além de liderar as conquistas de dois Brasileiros, entre outros times. No total, Gabriel Barbosa disputou 308 jogos, com 187 vitórias, 63 empates e 58 derrotas. O jogador, que vestiu as camisas 9, 10 e 99, marcou 161 gols.

Títulos de Gabigol com o Flamengo

Copa Libertadores da América: 2019 e 2022 🏆🏆

Campeonato Brasileiro: 2019 e 2020 🏆🏆

Copa do Brasil: 2022 e 2024 🏆🏆

Supercopa do Brasil: 2020 e 2021 🏆🏆

Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021 e 2024 🏆🏆🏆🏆

Recopa Sul-Americana: 2020 🏆

