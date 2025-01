A falta de confiança da comissão técnica em Flaco López tem acelerado a busca do Palmeiras por um centroavante no mercado. Titular no empate em 1 a 1 contra o Noroeste, o argentino teve seu desempenho criticado por Abel Ferreira, que destacou a necessidade de contratar um reforço para o setor.

Ainda segundo o técnico português, Thalyes, recém-promovido ao time principal, é atualmente o melhor atacante de área à disposição da comissão técnica.

– López está com algumas dificuldades notórias, precisamos mais dele, é verdade que está atrapalhando com a máscara por conta do nariz, mas precisamos de mais dele. (...) Thalys, hoje, é o nosso melhor centroavante – explicou o treinador.

Outra opção para o ataque, Rony está na lista de negociáveis e deve deixar o clube ainda nesta janela de transferências. O camisa 10 não foi relacionado para os dois primeiros compromissos do Verdão na temporada e aguarda o avanço das tratativas para definir seu futuro.

Ativa na busca por reforços, a diretoria alviverde ainda não encontrou um nome que se encaixe na nova política do Palmeiras, focada em jogadores jovens, com capacidade de contribuir imediatamente em campo e potencial de revenda no futuro.

O perfil "mais agressivo" partiu da própria presidente Leila Pereira, insatisfeita com o rendimento da equipe em 2024, eliminada nas oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, detalhou a nova postura do clube no mercado (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

– É um Palmeiras mais agressivo. Sou sempre muito sincera, às vezes o sucesso te deixa sem enxergar, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ter sido tomadas anteriormente. A gente pensa: estamos ganhando tanto, não vamos mexer em time que está vencendo. E eu percebi isso (falta de agressividade) neste ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras – afirmou Leila Pereira.

Mesmo com a queda de rendimento do argentino, o Palmeiras não planeja se desfazer do atacante, que foi sondado por clubes do futebol argentino na última temporada.