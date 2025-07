CBF define arbitragem do duelo entre Sport e Botafogo; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a arbitragem da partida entre Sport e Botafogo, no domingo (20), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O responsável pelo apito será Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP).

continua após a publicidade

➡️ Liderança e referência: Gregore deixa o Botafogo após passagem marcante

➡️ Botafogo anuncia contratação de Jordan Barrera

Flavio Rodrigues tem seis jogos da elite do Brasileirão na atual temporada, sendo um do Botafogo. Ele trabalhou no duelo do Alvinegro com o Bahia, fora de casa, pela sétima rodada. Na vitória do Esquadrão por 1 a 0 na Fonte Nova, o árbitro chegou a expulsar o goleiro John em lance polêmicos nos últimos minutos, mas mudou a decisão após recomendação do VAR.

O árbitro do quadro Fifa da Federação Paulista trabalhou em cinco confrontos da equipe carioca na campanha de 2025, que culminou no tricampeonato nacional. Flavio apitou as vitórias alvinegras no Nilton Santos sobre Fluminense (1 a 0), Internacional (1 a 0), Fortaleza (2 a 0), na Ligga Arena contra o Athletico-PR (1 a 0) e derrota para o Juventude (3 a 2) no Alfredo Jaconi.

continua após a publicidade

Na Ilha do Retiro, Flavio Rodrigues de Souza terá Alex Ang Ribeiro e Daniel Luis Marques (ambos de SP) como auxiliares, e Thaillan Zaevedo Gomes (AP) como quarto árbitro. Thiago Duarte Peixoto (SP) será o responsável pelo VAR.

Como chegam Sport e Botafogo?

Último colocado da competição, com apenas três pontos, o Sport vem de crise profunda em seu retorno à elite. A equipe não vence há 15 jogos, sendo seu último triunfo no dia 22 de março, sobre o Retrô, pela ida da final do Campeonato Pernambucano. No Brasileirão, até o momento, são três empates e nove derrotas.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

O Botafogo, por sua vez, soma 22 pontos e está na briga pelas primeiras colocações. Ainda que tenha empatado em casa com o Vitória, o time comandado por Davide Ancelotti vem em evolução e faz boa campanha na competição.