Times brasileiros podem ser taxados em valor milionário no Mundial; entenda

O Mundial de Clubes da Fifa no meio deste ano pagará no total pouco mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,8 bi) em premiações para os 32 clubes participantes. Entretanto, as equipes brasileiras e de fora dos Estados Unidos estão sujeitas a cobranças milionárias de taxas e impostos após a participação no campeonato. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Guardian.

Isso se deve às políticas tributárias dos EUA aplicadas elas autoridades fiscais somadas aos impostos cobrados aos próprios pelos próprios países de origem dos clubes. Segundo o veículo, a Fifa tem buscado negociações com o país-sede para que os tribunos cobrados sejam mais amenos e não afetem tanto os valores pagos às equipes.

Giovane Elber esteve na apresentação do Troféu na Alemanha

Um dos fatores considerados mais complexos nas negociações entre Fifa e EUA são as variações de taxas cobradas pelos estados norte-americanos. A legislação do país permite que estados e municípios cobrem taxas diferentes, o que pode impactar em perdas para os clubes a depender da localidade das partidas. A Flórida, por exemplo, sediará jogos em Miami e Orlando e cobra imposto de renda estadual. Entretanto, a maioria das outras cidades que sediarão partidas está sujeita a esse imposto, como na Pensilvânia, de 3%, e Califórnia, de 7%.

​Segundo fontes revelaram ao The Guardian, a Fifa ainda acredita que será possível uma negociação com as autoridades fiscais norte-americanas. Para a Copa do Mundo de 2026, a entidade internacional já tem acertado que as 64 seleções participantes terão isenções de uma variedade de impostos para os jogos da competição.

Nos bastidores, o presidente da Fifa, Giannu Infantino, tem se movimentado para se aproximar das autoridades do país e, quem sabe, conseguir articular um acordo de isenção de taxas e impostos. O executivo esteve ao lado do presidente Donald Trump em março e levou o novo troféu do Mundial Clubes para o Salão Oval da Casa Branca. Na última semana, o representante esteve em um encontro com integrantes do FBI.

Premiação dos times brasileiros no Mundial

Apenas com a fase de grupos do torneio, os clubes brasileiros (Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense) vão receber 15,2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 87 milhões na cotação atual). Cada vitória na primeira fase, por sua vez, renderá mais 2 milhões de dólares (R$ 11,46 milhões), enquanto o empate pagará 1 milhão de dólares (R$ 5,73 milhões).

As premiações seguem uma escala crescente a partir do mata-mata: 5,7 milhões (R$ 32,6 milhões) para as oitavas de final, 13,1 milhões (R$ 75 milhões) para as quartas e 21 milhões (R$ 120 milhões) para as semifinais e, por fim, 40 milhões de dólares (R$ 229,2 milhões) para o campeão. Ou seja, se um clube brasileiro fizer uma campanha praticamente perfeita, pode embolsar o valor de R$ 586 milhões de reais.

Vale ressaltar que os valores variam de acordo com o continente dos clubes. Ou seja, clubes da Europa podem gerar receitas iniciais até 20 milhões de dólares superiores em relação aos dos brasileiros.