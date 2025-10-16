Árbitro pernambucano apita Cruzeiro x Fortaleza, sábado (18), no Mineirão

Depois da reclamação quanto à atuação do árbitro Paulo César Zanovelli no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, quarta-feira (15), na Arena MRV, o Cruzeiro tomou conhecimento de quem apitará a partida de sábado (18), contra o Fortaleza, no Mineirão, às 21h, pela 29ª rodada. Será o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, de 38 anos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Rodrigo José Pereira de Lima já apitou duas partidas do Cruzeiro nesta temporada e tem dois episódios curiosos em jogos da Raposa. Na terceira rodada do Brasileirão, o pernambucano foi o árbitro do empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, em 13 de abril.

Durante o jogo, ao mostrar cartão amarelo para Matheus Pereira, que havia feito uma brincadeira pedindo substituição para um jogador do São Paulo caído no gramado, o árbitro não se lembrou do nome do meia cruzeirense e teve de perguntar a um auxiliar na beira do campo. Matheus Pereira ficou indignado e falou: “Ele não sabe o meu nome”.

continua após a publicidade

A outra partida do Cruzeiro em que Rodrigo José Pereira de Lima trabalhou foi a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, no Mineirão, em 1º de junho.

➡️Cruzeiro atualiza situação do goleiro Cássio após pancada na cabeça

Árbitro expulsou jogador do Cruzeiro com 17 segundos de jogo

No Brasileirão do ano passado, foi Rodrigo José Pereira de Lima quem expulsou o atacante Rafa Silva aos 17 segundos de jogo na derrota do Cruzeiro por 3 a 0 para o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba, em 26 de outubro. O jogador do time celeste agrediu um adversário na saída de bola, aos três segundos de bola rolando. Depois desse jogo, Rafa Silva não voltou mais a jogar pelo Cruzeiro e atualmente defende o América-MG.

continua após a publicidade

Rodrigo José Pereira de Lima foi escalado em 30 jogos da CBF nesta temporada e apitou apenas uma partida do Fortaleza neste Brasileirão: a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no Castelão, em 29 de março, pela primeira rodada.