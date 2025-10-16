Zagueiro do Internacional no Flamengo? O que o Lance! apurou

Zagueiro titular do Internacional, Vitão pode reforçar o Flamengo em 2026? A notícia foi especulada nos últimos dias. As informações falam em valores em dinheiro, a troca pela dívida de Thiago Maia e até a ida de um ou mais jogadores rubro-negros que não estariam sendo usados na Gávea para o Beira-Rio. O Lance! apurou o isso tem de verdade.

O camisa 4 está no Beira-Rio desde 2022, quando voltou do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, após a invasão do país pela Rússia. Desde lá, disputou 182 jogos e marcou três gols.

Zagueiro é prioridade no Flamengo

Mesmo com o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores ainda na mira, o Flamengo já mira 2026. Tanto que já tem prioridades para reforços, e uma delas é para a zaga. Vitão é um dos nomes que estão na mira rubro-negra para o setor. O clube carioca já havia tentado contratar o defensor colorado no começo deste ano.

Na época, a informação era de que o atleta de 25 anos teria ficado tentado a trocar Porto Alegre pelo Rio de Janeiro. A direção gaúcha, no entanto, recusou a investida, na espera de conseguir uma transação melhor para a Europa ou para o mundo árabe na janela de meio do ano. Ao mesmo tempo, não queria reforçar um rival.

Pelo que apurou o Lance!, houve nova investida nos últimos dias. Por enquanto, não há uma oferta oficial, mas as direções dos dois clubes teriam iniciado conversas, com o Flamengo querendo saber o que o Inter quer, ao mesmo tempo em que fez uma sugestão de negócio. Uma oferta seria apresentada na semana passada, mas ainda não chegou.

O que foi oferecido

No começo do ano, os cariocas teriam colocado R$ 37 milhões na mesa, mais o abatimento da dívida referente aos direitos econômicos Thiago Maia (pendência esta que ainda não foi quitada). Agora, a sugestão é uma montagem de valores que totalizaria cerca de 15 milhões de euros, ou R$ 95,5 milhões no câmbio atual.

O negócio teria uma parte em dinheiro, outra seria o abatimento do débito do vínculo do volante, mais algum jogador que não estaria nos planos do Rubro-Negro – os nomes especulados seriam Cebolinha, Michel ou Allan. Conforme fonte do Lance!, o Colorado quer, em dinheiro, cerca de 10 milhões de euros, ou R$ 63,7 milhões.

No ano passado, Vitão quase trocou o Inter pelo Real Bétis. Às vésperas da viagem à Espanha para os exames, a negociação não se concretizou por problemas burocráticos envolvendo a documentação. O camisa 4 tem contrato até 31 de dezembro de 2026.