O Bahia vai entrar em campo na noite desta quinta-feira sem a principal referência para o clássico contra o Vitória, marcado para as 21h30 (de Brasília), Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com câncer na tireoide, Everton Ribeiro deve ficar mais algumas semanas fora de ação e abre espaço para atletas que buscam sequência como titular no meio-campo, a exemplo de Rodrigo Nestor.

Nestor, inclusive, volta de suspensão no Ba-Vi desta quinta e pode ser escalado no onze inicial por Rogério Ceni, que já usou o camisa 11 para substituir Everton Ribeiro em outras oportunidades, a exemplo da partida contra o Botafogo, quando ele entrou para marcar o único gol do Bahia na derrota por 2 a 1, e diante do Palmeiras, confronto em que ele foi titular ao lado do capitão.

— Jogar ao lado de um cara como o Everton é inspirador. Ele é craque, referência dentro e fora de campo, e vai fazer muita falta com certeza. Eu procuro aprender com ele todos os dias, temos nossas semelhanças, mas cada um tem seu estilo e suas características. O importante é contribuir com a equipe e ajudar o Bahia com um grande desempenho individual e coletivo — ponderou.

Rodrigo Nestor até tem características parecidas com Everton Ribeiro, como a qualidade na bola parada e o fato de ser canhoto, o que pode ser um diferencial na escolha do titular para o Ba-Vi.

Nestor em ação contra o Botafogo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Ba-Vi decisivo para o Bahia

Esse clássico, inclusive, ganha contornos de decisão para o Bahia, que se vê cada vez mais pressionado depois da vitória do Mirassol. Se não somar os três pontos, o Tricolor vai ficar ainda mais distante do G-4 e começará a ver a vaga no G-6 ameaçada, a depender dos resultados de São Paulo e Fluminense. A equipe de Rogério Ceni está na sexta posição, com 43 pontos.

— Tenho me dedicado muito nos treinos e estou pronto para essa reta final da temporada. Nosso elenco tem muita qualidade e isso naturalmente eleva a concorrência por um lugar na equipe, mas temos uma disputa tranquila e saudável. Gosto de clássicos, quero ajudar o grupo da melhor forma possível, então se o Rogério precisar de mim, estarei preparado — concluiu Nestor, que soma seis gols e sete assistências em 40 jogos nesta temporada.