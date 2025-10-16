Em reunião nesta quinta-feira (16), a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) definiu o esquema de segurança para o Atletiba. Coritiba e Athletico se enfrentam no domingo (19), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B.

O encontro contou com representantes dos dois clubes e das torcidas organizadas Império Alviverde e Os Fanáticos, além de órgãos de segurança, como Ministério Público do Paraná (MP-PR) e a Guarda Municipal (GM).

O clássico se tornou "decisivo" na competição, já que o Coxa lidera, com 56 pontos, e o Furacão ocupa a sétima posição, com 49 pontos. A expectativa é de mais de 35 mil pessoas no estádio coxa-branca.

- Todos esses fatores são considerados no nosso planejamento. Está sendo tudo estudado e administrado, como condição das torcidas e horários de liberação após o término do jogo. São diversas medidas que a Polícia Militar está adotando para que tudo ocorra da melhor forma possível e possamos garantir a segurança de todos no evento - avaliou Fábio Bonifácio, comandante do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).

O deslocamento da torcida rubro-negra será feito em cerca de 20 ônibus, com saída prevista para 15h30, em frente à Arena da Baixada. Após o jogo, os atleticanos permanecerão cerca de 30 minutos dentro do estádio para depois sair. Os comboios da ida e da volta serão escoltados pela PM-PR.

O esquema de segurança também definiu os horários para o torcedor de cada time utilizar o transporte público, com diferença de uma hora. A torcida do Athletico fica liberada ao uso até 13h30, enquanto a torcida do Coritiba passa a utilizar às 14h30.

- Se a Polícia Militar observar deslocamentos em horários que não estão previstos, ela atuará e realizará dispersão de torcedores para evitar o encontro de torcidas adversárias - completou Bonifácio.

Além disso, as ruas no entorno do Couto Pereira serão fechadas a partir das 14h30 e reabertas 30 minutos depois do apito final.

Coritiba e Athletico jogam no Couto Pereira, pela Série B. Fotos: Gabriel Thá/Coritiba e José Tramontin/Athletico

Ingressos para Coritiba x Athletico, pela Série B

Arquibancada Renato Follador Jr: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia) Arquibancada Curva Mauá: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia) Cadeiras Mauá: R$ 200 (inteira) - R$ 100 (meia) Setor Evangelino da Costa Neves: R$ 200 (inteira) - R$ 100 (meia) Visitante: R$ 150 (inteira) - R$ 75 (meia)

Coritiba e Athletico na Série B

O Coritiba é o atual líder da Série B, com 56 pontos, cinco pontos acima da Chapecoense, quinta colocada. O Athletico ocupa a sétima posição, com 49 pontos, a três pontos do G-4.