Cruzeiro atualiza situação de Cássio, após choque na cabeça

O Cruzeiro divulgou, nesta quinta-feira (16), informações sobre o estado de saúde do goleiro Cássio, que deixou o clássico com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (15), após ser atingido na cabeça pelo lateral-direito William. Cássio foi encaminhado a um hospital de Belo Horizonte pouco depois de sair do jogo, passou por exames e recebeu alta médica.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Após sofrer trauma na região cervical, na partida dessa quarta-feira, contra o Atlético-MG, o goleiro Cássio foi encaminhado ao Hospital Orizonti, onde foi submetido a avaliação neurológica e análises complementares. Os exames descartaram lesões e o atleta recebeu alta médica ainda nas primeiras horas desta quinta-feira. Cássio seguirá o protocolo estabelecido para concussão, acompanhado integralmente pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro – publicou o clube nas redes sociais.

O lance ocorreu aos 21 minutos do primeiro tempo. Após o zagueiro Jonathan Jesus cortar uma finalização adversária na área, Cássio, no chão, foi atingido na cabeça pelo companheiro William. O choque provocou um movimento de chicote no pescoço do goleiro cruzeirense. Depois de cerca de cinco minutos de atendimento no gramado, com sangramento na boca, Cássio deixou o campo amparado pelos médicos. Léo Aragão entrou em seu lugar.

continua após a publicidade

➡️Leitura labial revela pedido inusitado no clássico Atlético-MG x Cruzeiro

Cássio está fora do próximo jogo do Cruzeiro, contra o Fortaleza, sábado (18)

O Cruzeiro acionou o protocolo de concussão, estabelecido pela CBF, que permite uma sexta substituição nas duas equipes – o que acabou não ocorrendo. No entanto, o jogador tem de ficar cinco dias afastado das atividades e assim Cássio está fora da partida do Cruzeiro sábado (18), contra o Fortaleza, no Mineirão, às 21h.

Além do goleiro Cássio, o técnico Leonardo Jardim não poderá contar com o atacante Kaio Jorge, expulso no clássico, e com o lateral-esquerdo Kaiki, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Gabigol e Kauã Prates são os prováveis substitutos no Cruzeiro para enfrentar o Leão do Pici. O zagueiro Fabrício Bruno, de volta da Seleção Brasileira, retorna ao time.