Jardim: ‘Nunca vi um árbitro puxar quatro vermelhos e só acertar um’

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não perdeu a oportunidade de brincar com a atuação do árbitro Paulo César Zanovelli da Silva no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, nesta quarta-feira (15), na Arena MRV, pelo Brasileirão. Além de reclamar da marcação do escanteio que originou o gol de empate do adversário, o treinador criticou os cartões mostrados pelo árbitro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Eu tenho alguns anos de carreira, eu nunca vi um árbitro puxar quatro vermelhos e só acertar um. Nunca vi isso no futebol. As pessoas têm que ter cuidado. Isso é um clássico que empolga muita gente. O árbitro não estava preparado para o jogo – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, na Arena MRV.

Quando foi mostrar os dois primeiros cartões amarelos para jogadores do Cruzeiro, Kaiki e Kaio Jorge, o árbitro Paulo César Zanovelli tirou do bolso o vermelho, para logo em seguida trocar pelo amarelo, fazendo gestos que anulavam o anterior. E quando foi expulsar Kaio Jorge, pelos gestos que insinuavam roubo da arbitragem, com orientação do VAR, Zanovelli entendeu que teria sido o volante Lucas Romero quem teria feito a insinuação.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro e Atlético-MG ficam no empate por 1 a 1, na Arena MRV, pelo Brasileirão

Para Jardim, a culpa não é do árbitro mineiro, mas de quem o escalou

Para Leonardo Jardim, essa confusão demonstra que Paulo César Zanovelli não estava preparado psicologicamente para apitar o clássico.

- Toda a gente viu você puxar quatro cartões vermelhos e só acertar um. Isso mostra um comportamento de ansiedade, de não estar preparado para o desafio. Coitado, ele é o menos culpado. Alguém que tem a responsabilidade de colocá-lo aqui. É fácil bater no árbitro, mas não estava no seu melhor estado de controle emocional – disse o técnico do Cruzeiro.

Sobre o lance que originou o gol do zagueiro Ruan, do Atlético-MG, Leonardo Jardim foi direto:

- Uma bola fora, depois marca-se escanteio. Se tinham 40 mil pessoas, todas as pessoas viram. Não foi um lance com dúvida.

Havia 12 anos que um árbitro mineiro não apitava o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil.