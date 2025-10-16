Capitão do Cruzeiro admite que pensou em tirar o time de campo

O erro do árbitro Paulo César Zanovelli no lance do gol de empate do Atlético-MG quase fez os jogadores do Cruzeiro abandonarem o campo no início do segundo tempo, no clássico que terminou empatado por 1 a 1, nesta quarta-feira (15), na Arena MRV, pelo Brasileirão. A revelação foi feita pelo capitão da Raposa, o volante Lucas Silva, na zona mista após a partida.

- Realmente, naquele momento, eu queria tirar o time de campo, porque foi um lance que comprometeu completamente o clássico. Alguns jogadores também queriam sair, mas a gente teve hombridade e honra de permanecer em campo e mostrar que, mesmo com um a menos, o Cruzeiro é muito aguerrido, bate de frente com qualquer equipe, e principalmente com o rival – afirmou Lucas Silva.

O lance em que os jogadores do Cruzeiro reclamam da marcação do árbitro mineiro foi o que deu origem ao gol de empate do Atlético-MG. Na ponta esquerda do ataque atleticano, o zagueiro Jonathan Jesus tocou a bola para trás, o atacante Dudu tentou dominar e tocou na bola que saiu pela linha de fundo. Paulo César Zanovelli, no entanto, marcou escanteio. Após a cobrança, Guilherme Arana levantou a bola na área, e o zagueiro Ruan Tressoldi cabeceou para empatar a partida.

- A gente fica com muita raiva. Mas suportamos a pressão, batemos de frente com o rival com um a menos. Prefiro sair daqui com a cabeça erguida, que não perdemos para o rival. Se não dar para vencer, não perdemos. Saímos com um ponto e cabeça erguida – acrescentou Lucas Silva.

Para Lucas Silva, o andamento do jogo teria sido outro se o Atlético-MG não tivesse empatado logo após o gol do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Capitão destaca que a partida teria sido diferente se não fosse o erro do árbitro

O volante do Cruzeiro também criticou a arbitragem brasileira, de um modo geral:

- A gente também entende o lado dele. A arbitragem brasileira é essa que temos. Um lance crucial, em que tínhamos acabado de fazer o gol, o jogo ia ficar aberto, a gente ia ficar mais perto da vitória – disse Lucas Silva.

Na reclamação, após o gol, o atacante Kaio Jorge fez gestos com as mãos indicando que o Cruzeiro estava sendo roubado pela arbitragem. O assistente Rafael da Silva Alves viu a insinuação do atacante cruzeirense e recomendou a expulsão do jogador, mas, inicialmente, apontou que o gesto havia sido feito pelo volante Lucas Romero. O VAR Rodrigo D’Alonso Ferreira corrigiu a expulsão para Kaio Jorge.