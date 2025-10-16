São Paulo terá novidade entre os relacionados contra o Grêmio

O São Paulo viajou para a Arena do Grêmio com uma novidade entre os relacionados para o jogo que acontece nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília). Felipe Preis será o terceiro goleiro da partida.

Destaque do Sub-20, foi relacionado pela primeira vez no time profissional no ano passado, em um jogo contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Pelo Sub-20 esse ano ele tem 9 jogos, com 6 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, além de ter apenas quatro gols sofridos.

Felipe foi relacionado após Leandro ficar de fora da lista de relacionados. Também revelado em Cotia, está lesionado e não viajou com o elenco.

Goleiro viajou com os mais velhos (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

São Paulo viajou com muitos desfalques

O São Paulo tem uma lista longa de desfalques para esta rodada. O lateral-direito Cédric teve uma fratura no dedão do pé direito diagnosticada. Enquanto isso, Enzo Díaz apresentou um quadro de dores no quadril. Pablo Maia cumprirá suspensão por conta do terceiro cartão amarelo, e por conta disso, também não viajou como elenco.

Além do trio, Damián Bobadilla não será relacionado. O jogador estava convocado pela seleção do Paraguai e não retornou a tempo. Deve voltar para o final de semana, quando a equipe encara o Mirassol.

Além dos nomes citados anteriormente, o São Paulo não contará com Oscar, Luan, Rafael Tolói, Ryan Francisco, Calleri e André Silva, todos no departamento médico.

Atualmente, o time gaúcho é o 13° colocado do Brasileirão, com 33 pontos, enquanto o paulista está mais à frente, na oitava posição na tabela de classificação, com 38.