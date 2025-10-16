Zagueiro do Fortaleza perderá dois jogos após confusão contra o Vasco

O Fortaleza foi superado pelo Vasco por 2 a 0 na noite da última quarta-feira (15), em casa, pela 28ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Kuscevic, titular da equipe no confronto, precisará cumprir uma suspensão de dois jogos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Isso porque o defensor estava pendurado e, no início do 2º tempo, recebeu o terceiro cartão amarelo ao cometer uma falta tática. Tal infração já seria o bastante para que o atleta fosse desfalque no sábado (18), contra o Cruzeiro.

Após o fim do jogo, o chileno foi expulso de forma direta por "dar um soco na cabeça de seu

adversário nº 85, Matheus Carvalho dos Santos", como relatou Wilton Pereira Sampaio (GO) na súmula. O árbitro disse que não conseguiu aplicar o cartão em campo e que a sanção foi informada a Yago Pikachu, capitão do Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Com um a menos no Castelão, Vasco vence o Fortaleza pela Série A

Confusão entre jogadores de Fortaleza e Vasco, em partida pelo Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

As duas punições acumuladas por Kuscevic não se cancelam. Assim, o zagueiro perderá as duas próximas partidas do Leão. A equipe visitará o Cruzeiro e, na sequência, receberá o Flamengo.

A situação de suspensão por amarelo e posterior expulsão direta é citada no artigo 97, parágrafo 1º, inciso II do Regulamento Geral de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza é superado pelo Vasco e volta a perder com um a mais

Confira abaixo o que diz o trecho:

Quando o cartão amarelo precedente à exibição direta do cartão vermelho for o terceiro da série, o atleta ou membro de Comissão Técnica será sancionado com 2 (dois) impedimentos automáticos, sendo o primeiro pelo recebimento do cartão vermelho e o segundo pela sequência de 3 (três) cartões amarelos.

Próximo jogo do Fortaleza

Depois do revés contra o Vasco, o Fortaleza voltará a campo no sábado (18). O adversário será o Cruzeiro, fora de casa, valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).