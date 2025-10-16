Corinthians define punição para José Martínez por ausência em treinos

O Corinthians definiu a punição para o volante José Martinez, pela ausência nos treinamentos durante a preparação para o clássico contra o Santos, no qual o Timão foi derrotado por 3 a 1, na Vila Belmiro, em partida disputada na noite desta quarta-feira (15).

continua após a publicidade

A diretoria decidiu que o venezuelano terá os seis dias de treinos descontados de seu salário além de uma multa financeira. O valor será encaminhado à caixinha de jogadores, que no final do ano, é distribuído entre os funcionários do clube.

A informação foi noticiada pelo ' Meu Timão'. José Martínez afirma que a ausência aconteceu após problemas com o visto do filho, que iria ao Brasil com o jogador. O atleta viajou para o seu país natal, e faria uma parada na Colômbia antes de retornar. Por problemas diplomáticos entre os países sul-americanos, ficou retido.

continua após a publicidade

O filho de José Martínez nasceu nos EUA, onde o jogador fez carreira antes de se transferir ao Corinthians, e não tem cidadania venezuelana. Sem visto, a criança foi proibida de viajar, e José Martínez optou por permanecer com a família.

O atleta voltou ao Brasil na quarta-feira (16), ainda não teve contato com o elenco, mas deve ser reintegrado e participar dos próximos treinamentos do Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

José Martínez foi punido pelo clube alvinegro (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Próximo jogo

O Corinthians começa a se preparar para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado (18), o clube alvinegro enfrenta o Atlético Mineiro, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão busca se reestabelecer no torneio após a derrota no Clássico Alvinegro.

Com 33 pontos, o Corinthians está estacionado na 12ª colocação na competição nacional. A partida marca o retorno de Dorival Júnior ao banco de reservas, após cumprir dois jogos de suspensão.