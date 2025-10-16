De promessa no CT do Caju a ídolo no Catar: o ex-lateral que conhece o Atletiba por dentro

Vivendo boa fase no futebol do Catar, o lateral-esquerdo Paulo Otavio acompanhará de longe um dos Atletibas mais aguardados do século. No domingo (19), às 18h30 (de Brasília), Coritiba e Athletico se enfrentam no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B.

A seis rodadas do fim da competição, o Coxa lidera com 56 pontos e a melhor defesa do campeonato, enquanto o Furacão ocupa a sétima colocação, com 49 pontos - três a menos que o Goiás, que fecha o G4 - e ostenta o melhor ataque da Série B. O clássico já tem seus ingressos esgotados e tem sido tratado em Curitiba como uma verdadeira final.

A ligação de Paulo Otavio com o duelo vai além da rivalidade local. O jogador de 30 anos é um dos raros casos de atletas com passagem pelos dois clubes. Revelado pelo Athletico, ele chegou ao CT do Caju em 2011, aos 16 anos, vindo do PSTC, tradicional formador de talentos paranaenses como Fernandinho, Rafinha, Dagoberto, Kleberson e Jadson.

Estreou como profissional já no ano seguinte, durante a campanha do Furacão no Campeonato Paranaense, disputando sete partidas sob o comando do uruguaio Juan Ramón Carrasco, em um elenco que tinha nomes como Paulo Baier, Manoel e o equatoriano Joffre Guerrón.

- Peguei um período de transição do clube, que em 2011 acabou caindo para a Série B e, após esse choque, se preparou para se tornar uma potência nacional e continental. O CT do Caju ainda não tinha a estrutura que tem atualmente, mas era nítido que o planejamento do Athletico passou a ser esse, de plantar para depois colher os frutos. E, passo a passo, o clube conseguiu chegar a um status nunca atingido antes - relembrou Paulo Otavio.

Em 2013, o lateral trocou o Furacão pelo rival Coritiba, onde permaneceu até o fim de 2015, tendo sido emprestado para ganhar experiência. No Coxa, disputou seis partidas pela equipe principal, convivendo com estrelas como Alex, Lincoln e Deivid, e amadureceu como profissional antes de seguir para o interior mineiro, onde defendeu o Tombense em 2016.

- No Coritiba, embora eu tenha atuado pouco, amadureci muito. Pude conviver com ídolos como o Alex e aprender a viver e me portar como um profissional de elite. Sem dúvidas, devo muito do que tenho conquistado na carreira aos dois clubes, pelos quais tenho muita gratidão e carinho - afirmou.

Após se destacar no Campeonato Mineiro, Paulo Otavio seguiu para a Europa e construiu uma trajetória sólida: foram sete anos atuando na Áustria e na Alemanha, incluindo quatro temporadas no Wolfsburg, com participações na Bundesliga e na Champions League. Desde 2023, defende o Al Sadd, maior clube do Catar, onde já conquistou quatro títulos, incluindo o bicampeonato nacional. Nas duas temporadas que completou no país, foi eleito o melhor lateral-esquerdo da Qatar Stars League. Atualmente, é companheiro de Roberto Firmino e Claudinho.

Questionado sobre o favoritismo no Atletiba, o lateral aposta no equilíbrio.

- O Coxa tem o fator casa e hoje me parece ser uma equipe mais equilibrada defensivamente, mas o Athletico talvez tenha um time com mais valores individuais que podem fazer a diferença se estiverem no seu dia. Realmente não há um favorito, mas eu gostaria de ver as duas equipes na Série A do ano que vem - concluiu o jogador, que tem contrato com o Al Sadd até o meio de 2026.

