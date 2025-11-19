Árbitro e VAR de São Paulo x Palmeiras são punidos pelo STJD

O árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com suspensão de 40 dias, por erros no clássico entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis, no início de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. A sessão foi realizada nesta quarta-feira (19).

Os dois foram enquadrados no Artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por deixarem "de observar as regras da modalidade". O período de suspensão poderia chegar até 120 dias, e a defesa dos árbitros ainda pode recorrer da decisão do STJD.

Polêmicas em São Paulo x Palmeiras

O São Paulo fez duras críticas ao árbitro Ramon Abatti Abel sobre um possível favorecimento ao Palmeiras, principalmente em razão do possível pênalti de Allan em Tapia quando o Tricolor vencia a partida por 2 a 0. Além disso, questionou o motivo de a arbitragem não ter expulsado Andreas Pereira em lance com Marcos Antônio.

O Verdão, por sua vez, falou sobre lances e decisões que também foram desfavoráveis ao próprio clube, como a não expulsão de Bobadilla que já tinha um cartão amarelo.

