Árbitro e VAR de São Paulo x Palmeiras são punidos pelo STJD
Árbitros foram suspensos por 40 dias por erros no Choque-Rei, em outubro
O árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR Ilbert Estevam foram punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com suspensão de 40 dias, por erros no clássico entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbis, no início de outubro, pelo Campeonato Brasileiro. A sessão foi realizada nesta quarta-feira (19).
➡️ STJD marca julgamentos de jogadores e auxiliar do Palmeiras por críticas à arbitragem
Os dois foram enquadrados no Artigo 259 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por deixarem "de observar as regras da modalidade". O período de suspensão poderia chegar até 120 dias, e a defesa dos árbitros ainda pode recorrer da decisão do STJD.
Polêmicas em São Paulo x Palmeiras
O São Paulo fez duras críticas ao árbitro Ramon Abatti Abel sobre um possível favorecimento ao Palmeiras, principalmente em razão do possível pênalti de Allan em Tapia quando o Tricolor vencia a partida por 2 a 0. Além disso, questionou o motivo de a arbitragem não ter expulsado Andreas Pereira em lance com Marcos Antônio.
O Verdão, por sua vez, falou sobre lances e decisões que também foram desfavoráveis ao próprio clube, como a não expulsão de Bobadilla que já tinha um cartão amarelo.
➡️ Lucas Moura passa por procedimento e desfalca o São Paulo até o fim da temporada
