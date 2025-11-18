A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou os julgamentos de Gustavo Gómez, Piquerez e João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, por críticas à arbitragem em partida contra o Flamengo, que aconteceu em outubro, em sessão na próxima segunda-feira (24), às 11h30 (de Brasília).

A pena do trio palmeirense pode chegar a seis partidas de suspensão. No dia da sessão, restarão três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos após o jogo, que terminou com a derrota do time paulista por 3 a 2, pela 29ª rodada do Nacional. Na ocasião, o jogador disse ao árbitro Wilton Pereira Sampaio: "Você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente".

O uruguaio foi enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto".

Já o zagueiro Gustavo Gómez não foi advertido pelo juiz, mas acabou denunciado em razão de declarações dadas em entrevistas após aquele confronto.

– Gómez afirmou que Sampaio é "um dos mais soberbos do futebol mundial" e sugeriu que o árbitro "tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras". Além disso, o jogador mencionou que o árbitro teria "fechado o microfone para falar besteira para mim" – diz a denúncia da Procuradoria.

O paraguaio foi enquadrado no artigo 258: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código, mesmo artigo que João Martins foi enquadrado.

