menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

STJD marca julgamentos de jogadores e auxiliar do Palmeiras por críticas à arbitragem contra o Flamengo

Situação aconteceu em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

IMG_8464-aspect-ratio-1024-1024
Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 18/11/2025
16:54
gomez_piquerez_palmeiras_barcelona_libertadores_2023
imagem cameraFoto: Cesar Greco/Palmeiras
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou os julgamentos de Gustavo Gómez, Piquerez e João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, por críticas à arbitragem em partida contra o Flamengo, que aconteceu em outubro, em sessão na próxima segunda-feira (24), às 11h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Técnico do Paraguai diz que Gómez está fora de jogo e cita Libertadores: 'Mais importante que amistoso'

A pena do trio palmeirense pode chegar a seis partidas de suspensão. No dia da sessão, restarão três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos após o jogo, que terminou com a derrota do time paulista por 3 a 2, pela 29ª rodada do Nacional. Na ocasião, o jogador disse ao árbitro Wilton Pereira Sampaio: "Você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente".

continua após a publicidade

O uruguaio foi enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto".

Já o zagueiro Gustavo Gómez não foi advertido pelo juiz, mas acabou denunciado em razão de declarações dadas em entrevistas após aquele confronto.

continua após a publicidade

– Gómez afirmou que Sampaio é "um dos mais soberbos do futebol mundial" e sugeriu que o árbitro "tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras". Além disso, o jogador mencionou que o árbitro teria "fechado o microfone para falar besteira para mim" – diz a denúncia da Procuradoria.

O paraguaio foi enquadrado no artigo 258: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código, mesmo artigo que João Martins foi enquadrado.

➡️ Palmeiras prepara voos para contar com convocados contra o Vitória; veja planejamento

Gustavo Gómez comemora seu gol no jogo do Palmeiras contra o River Plate pelas quartas da Libertadores
(Foto: Juan Mabromata / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias