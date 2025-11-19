O Palmeiras tem um desafio muito importante na noite desta quarta-feira (19), quando recebe o Vitória, no Allianz Parque, em partida antecipada da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). O Verdão precisa vencer e torcer por um tropeço do líder Flamango para tentar retomar a liderança nesta reta final.

continua após a publicidade

➡️ Flaco López tenta encerrar jejum de gols no Palmeiras por recuperação no Brasileirão

O meio-campista Andreas Pereira, que retorna ao time titular após cumprir suspensão automática na última rodada, falou da qualidade da equipe e que acredita na vitória diante de sua torcida. O jogador acredita que os três pontos colocarão pressão na tabela de classificação.

- Temos respeito a todas as equipes que vêm aqui. Sabemos que todo time na Série A tem qualidade, mas conhecemos também a nossa qualidade e vamos jogar amanhã para ganhar mais três pontos e colocar pressão na tabela - afirmou o camisa 8 de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

- O apoio da torcida é muito importante, vai ser o penúltimo jogo da temporada no Allianz Parque. Contamos com esse apoio e faremos o nosso melhor dentro de campo para conquistar a vitória - completou Andreas Pereira.

➡️ STJD marca julgamentos de jogadores e auxiliar do Palmeiras por críticas à arbitragem

Palmeiras espera contar com convocados

Os seis jogadores convocados nesta Data Fifa desembarcam em São Paulo na manhã desta quarta-feira (19) e passarão por avaliação do departamento médico para saber da possibilidade de entrar em campo.

continua após a publicidade

O centroavante Vitor Roque atuou no segundo tempo do empate entre Brasil e Tunísia, inclusive sofreu pênalti que Parquetá perdeu. O jogador volta no avião de Leila Pereira, que também está na França. Já os uruguaios Piquerez, Facundo Torres e Emiliano Martínez, além dos paraguaios Gustavo Gómez e Ramón Sosa estão nos Estados Unidos e voltam de voo fretado pela diretoria.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras