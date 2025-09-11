Árbitro confronta VAR em Corinthians x Athletico: ‘Não trabalha com sentimento’

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR da vitória do Corinthians por 2 a 0 diante do Athletico-PR, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O sistema de vídeo foi acionado em lances envolvendo decisões a favor de ambos os times e contou um uma “bronca” por parte do árbitro de campo.

A partida foi conduzida pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, que contou com o auxílio dos assistentes Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e Nailton Júnior de Sousa Oliveira, do Ceará. O sistema de VAR ficou sob responsabilidade de Diego Pombo Lopez, da Bahia

O primeiro lance analisado pelo VAR foi o gol anulado de Riveros. O jogador roubou a bola de Maycon, avançou e finalizou na saída de Hugo Souza, abrindo o placar para o Athletico contra o Corinthians. No entanto, após revisão do lance, o árbitro Davi Lacerda marcou falta, invalidando o gol.

Confira o diálogo:

VAR: “Quero ver novamente aqui se é um contato faltoso” VAR: “Tem uma disputa aqui e de fato tem um contato, só que para mim esse contato não é faltoso, ok?” AVAR: “Para mim tem um [contato no] tronco, para mim é dentro da disputa e não tem impacto para a queda dele. VAR: “Vê se tem algum toque embaixo” AVAR: “Não, não tem...” VAR: “Tem um contato lateralizado, mas que para mim também é um contato de disputa” VAR: “Veja se tem nas costas...” AVAR: “...aqui, sim. Tem um contato nas costas que dá claramente uma falta no adversário” VAR: “Recomendo revisão para uma possível falta, um tranco nas costas, ok?” VAR: “O contato embaixo é de disputa. No entanto, em cima tem um tranco nas costas deslocando completamente o jogador da disputa” VAR: “Após o tranco, o jogador de branco fica impossibilitado de disputar a bola” ÁRBITRO: “Para mim está claro que o tranco é nas costas. Estou voltando com tiro livre direto a favor do branco, ok?”

Davi de Oliveira Lacerda (ES) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Pênalti marcado para o Athletico

Outro lance que contou com a intervenção do VAR ocorreu aos 25 minutos do segundo tempo. Léo Derick cruzou, a bola tocou na mão de Matheuzinho, e o árbitro assinalou pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou, mas Hugo Souza defendeu a cobrança.

Nos áudios divulgados, foi possível perceber uma bronca de Davi de Oliveira Lacerda ao dizer que “não trabalham com sentimento”.

Confira o diálogo: