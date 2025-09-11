Árbitro confronta VAR em Corinthians x Athletico: ‘Não trabalha com sentimento’
Decisões no jogo geraram tensão durante a partida
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR da vitória do Corinthians por 2 a 0 diante do Athletico-PR, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O sistema de vídeo foi acionado em lances envolvendo decisões a favor de ambos os times e contou um uma “bronca” por parte do árbitro de campo.
A partida foi conduzida pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, que contou com o auxílio dos assistentes Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e Nailton Júnior de Sousa Oliveira, do Ceará. O sistema de VAR ficou sob responsabilidade de Diego Pombo Lopez, da Bahia
O primeiro lance analisado pelo VAR foi o gol anulado de Riveros. O jogador roubou a bola de Maycon, avançou e finalizou na saída de Hugo Souza, abrindo o placar para o Athletico contra o Corinthians. No entanto, após revisão do lance, o árbitro Davi Lacerda marcou falta, invalidando o gol.
Confira o diálogo:
- VAR: “Quero ver novamente aqui se é um contato faltoso”
- VAR: “Tem uma disputa aqui e de fato tem um contato, só que para mim esse contato não é faltoso, ok?”
- AVAR: “Para mim tem um [contato no] tronco, para mim é dentro da disputa e não tem impacto para a queda dele.
- VAR: “Vê se tem algum toque embaixo”
- AVAR: “Não, não tem...”
- VAR: “Tem um contato lateralizado, mas que para mim também é um contato de disputa”
- VAR: “Veja se tem nas costas...”
- AVAR: “...aqui, sim. Tem um contato nas costas que dá claramente uma falta no adversário”
- VAR: “Recomendo revisão para uma possível falta, um tranco nas costas, ok?”
- VAR: “O contato embaixo é de disputa. No entanto, em cima tem um tranco nas costas deslocando completamente o jogador da disputa”
- VAR: “Após o tranco, o jogador de branco fica impossibilitado de disputar a bola”
- ÁRBITRO: “Para mim está claro que o tranco é nas costas. Estou voltando com tiro livre direto a favor do branco, ok?”
Pênalti marcado para o Athletico
Outro lance que contou com a intervenção do VAR ocorreu aos 25 minutos do segundo tempo. Léo Derick cruzou, a bola tocou na mão de Matheuzinho, e o árbitro assinalou pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou, mas Hugo Souza defendeu a cobrança.
Nos áudios divulgados, foi possível perceber uma bronca de Davi de Oliveira Lacerda ao dizer que “não trabalham com sentimento”.
Confira o diálogo:
- VAR: “Para no ponto de contato. Quero ver se foi dentro ou fora”
- AVAR: “Davi...checando se foi dentro ou fora, tá? Aguarde”
- AVAR: “Essa [imagem] não é conclusiva”
- VAR: “Temos o drone, aquela de cima?”
- AVAR: “Não temos. Estava desligado”
- VAR: “Aguarda, Davi. O lance é muito fino...dentro ou fora”
- VAR: “Essa é a melhor imagem que a gente tem?”
- AVAR: “Essa é a melhor imagem que a gente tem...”
- AVAR: “...as imagens não são conclusivas, cara”
- VAR: “Eu tenho o sentimento de que essa bola está fora, mas não são [imagens] conclusivas”
- VAR: “Davi, a situação é muito fina. Muito fina. Preciso que você venha me ajudar a avaliar, por favor. O lance não é conclusivo, cara. Tenho o sentimento que essa bola está fora, mas é um sentimento”
- ÁRBITRO: “A gente não trabalha com sentimento, tá? A gente trabalha com imagem”
- VAR: “Exatamente...”
- ÁRBITRO: “Eu tenho alguma (câmera) invertida? Eu tenho uma câmera lá no fundo, velho. Está na linha essa câmera”
- ÁRBITRO: “Eu não tenho um ângulo conclusivo. Tenho a marcação de campo e vou manter a marcação de campo, ok?”
- VAR: “...perfeito”
