menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Árbitro confronta VAR em Corinthians x Athletico: ‘Não trabalha com sentimento’

Decisões no jogo geraram tensão durante a partida

Davi de Oliveira Lacerda contou com ajuda do VAR em Corinthians x Athletico (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
imagem cameraDavi de Oliveira Lacerda contou com ajuda do VAR em Corinthians x Athletico (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 11/09/2025
08:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do VAR da vitória do Corinthians por 2 a 0 diante do Athletico-PR, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O sistema de vídeo foi acionado em lances envolvendo decisões a favor de ambos os times e contou um uma “bronca” por parte do árbitro de campo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A partida foi conduzida pelo árbitro Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, que contou com o auxílio dos assistentes Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e Nailton Júnior de Sousa Oliveira, do Ceará. O sistema de VAR ficou sob responsabilidade de Diego Pombo Lopez, da Bahia

O primeiro lance analisado pelo VAR foi o gol anulado de Riveros. O jogador roubou a bola de Maycon, avançou e finalizou na saída de Hugo Souza, abrindo o placar para o Athletico contra o Corinthians. No entanto, após revisão do lance, o árbitro Davi Lacerda marcou falta, invalidando o gol.

continua após a publicidade

Confira o diálogo:

  1. VAR: “Quero ver novamente aqui se é um contato faltoso”
  2. VAR: “Tem uma disputa aqui e de fato tem um contato, só que para mim esse contato não é faltoso, ok?”
  3. AVAR: “Para mim tem um [contato no] tronco, para mim é dentro da disputa e não tem impacto para a queda dele.
  4. VAR: “Vê se tem algum toque embaixo”
  5. AVAR: “Não, não tem...”
  6. VAR: “Tem um contato lateralizado, mas que para mim também é um contato de disputa”
  7. VAR: “Veja se tem nas costas...”
  8. AVAR: “...aqui, sim. Tem um contato nas costas que dá claramente uma falta no adversário”
  9. VAR: “Recomendo revisão para uma possível falta, um tranco nas costas, ok?”
  10. VAR: “O contato embaixo é de disputa. No entanto, em cima tem um tranco nas costas deslocando completamente o jogador da disputa”
  11. VAR: “Após o tranco, o jogador de branco fica impossibilitado de disputar a bola”
  12. ÁRBITRO: “Para mim está claro que o tranco é nas costas. Estou voltando com tiro livre direto a favor do branco, ok?”
Davi de Oliveira Lacerda (ES) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Pênalti marcado para o Athletico

Outro lance que contou com a intervenção do VAR ocorreu aos 25 minutos do segundo tempo. Léo Derick cruzou, a bola tocou na mão de Matheuzinho, e o árbitro assinalou pênalti para o Athletico. Após revisão do VAR, Benavidez cobrou, mas Hugo Souza defendeu a cobrança.

Nos áudios divulgados, foi possível perceber uma bronca de Davi de Oliveira Lacerda ao dizer que “não trabalham com sentimento”.

Confira o diálogo:

  1. VAR: “Para no ponto de contato. Quero ver se foi dentro ou fora”
  2. AVAR: “Davi...checando se foi dentro ou fora, tá? Aguarde”
  3. AVAR: “Essa [imagem] não é conclusiva”
  4. VAR: “Temos o drone, aquela de cima?”
  5. AVAR: “Não temos. Estava desligado”
  6. VAR: “Aguarda, Davi. O lance é muito fino...dentro ou fora”
  7. VAR: “Essa é a melhor imagem que a gente tem?”
  8. AVAR: “Essa é a melhor imagem que a gente tem...”
  9. AVAR: “...as imagens não são conclusivas, cara”
  10. VAR: “Eu tenho o sentimento de que essa bola está fora, mas não são [imagens] conclusivas”
  11. VAR: “Davi, a situação é muito fina. Muito fina. Preciso que você venha me ajudar a avaliar, por favor. O lance não é conclusivo, cara. Tenho o sentimento que essa bola está fora, mas é um sentimento”
  12. ÁRBITRO: “A gente não trabalha com sentimento, tá? A gente trabalha com imagem”
  13. VAR: “Exatamente...”
  14. ÁRBITRO: “Eu tenho alguma (câmera) invertida? Eu tenho uma câmera lá no fundo, velho. Está na linha essa câmera”
  15. ÁRBITRO: “Eu não tenho um ângulo conclusivo. Tenho a marcação de campo e vou manter a marcação de campo, ok?”
  16. VAR: “...perfeito”

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias