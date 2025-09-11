Hugo Souza comemora marca histórica e pede reação do Corinthians no Brasileirão

O goleiro Hugo Souza viveu uma noite especial nesta quarta-feira (10), na Neo Química Arena. Hugo teve atuação decisiva, coroada com a defesa do pênalti cobrado por Benavidez e que manteve o Corinthians vivo sem ser vazado em um momento em que o Athletico pressionava. A defesa ajudou o Timão a manter a vitória por 2 a 0 e garantir vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Corinthians x Athletico tem ingressos a R$ 500, helicópteros e torcedores internacionais

O goleiro não escondeu a emoção em alcançar números expressivos justamente no time que sempre sonhou em defender. Além disso, destacou a importância coletiva do trabalho dos preparadores de goleiros e dos companheiros de elenco, reforçando que sua performance é reflexo de um esforço diário.

— É um significado muito grande, cara. Dida é um ídolo da minha infância. É um cara que eu cresci assistindo, é um cara que eu sempre tive como referência. É bom poder alcançar essa marca aí. E eu cheguei no Corinthians sempre falando que queria fazer história. Graças a Deus, hoje, posso dar o ‘check’ ali em mais um capítulo e trabalhar pra que eu possa ultrapassar o goleiro — comemorou o arqueiro alvinegro, que pegou seu oitavo pênalti, ultrapassou Dida e se tornou no quarto goleiro que mais pegou pênaltis com a camisa do Timão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Hugo vem justificando a confiança da diretoria e da comissão técnica. Diante do Athletico, mostrou segurança durante os 90 minutos, fez intervenções importantes e, principalmente, brilhou quando mais se exigia: na cobrança de pênalti que poderia mudar o rumo da partida.

Com direito a 'ola' e 'olé', Corinthians tem 'noite perfeita' na Copa do Brasil

A classificação também simboliza um novo momento para o Corinthians, que busca recuperação no Campeonato Brasileiro. A equipe ainda não sofreu gols no torneio e tem se mostrado sólida defensivamente, algo que passa diretamente pelas mãos de Hugo Souza. Agora, o clube aguarda o adversário da semifinal e terá alguns meses de preparação até a próxima fase, marcada para dezembro.

continua após a publicidade

— A gente precisa também melhorar no Campeonato Brasileiro e ter atuações convincentes. Para que a gente possa disputar posições melhores e buscar objetivos melhores dentro do Campeonato Brasileiro. E a gente vai ter um longo tempo agora pra focar só nele. Então, a gente vai buscar sempre o melhor — analisou o goleiro do Corinthians.

O próximo compromisso do Corinthians será no sábado (13), diante do Fluminense, no Maracanã, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro.