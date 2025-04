Após período livre, Floresta visita Caxias em estreia pela Série C

O Floresta inicia a sua quinta caminhada consecutiva na Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (13), fora de casa, contra o Caxias. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Centenário.

O Lobo da Vila fez a sua estreia na competição em 2021 e, desde então, vem confirmando as suas permanências. O reformulado elenco é comandado por Leston Júnior, que foi contratado após a saída de Marcelo Chamusca.

Ícaro projeta Série C do Floresta

O zagueiro Ícaro, capitão do Lobo e presente no elenco desde a temporada anterior, abordou as dificuldades do campeonato e ressaltou que o Floresta busca um desempenho melhor do que em 2024. Na edição passada, o time foi o 16º colocado e evitou o rebaixamento.

“A Série C é uma competição muito difícil e, neste ano, será ainda mais, com grandes equipes e orçamentos elevados. Tem tudo para ser uma das edições mais disputadas dos últimos anos. Nossa expectativa é fazer uma boa campanha, melhorar em relação ao ano passado, sermos mais fortes jogando em casa e buscar pontos fora, para que a gente possa alcançar os objetivos do clube”, afirmou.

Ícaro, zagueiro e capitão do Floresta (Foto: Kelly Pereira/Floresta EC)

Ícaro também abordou o tempo de preparação, considerando que a última partida oficial do Floresta foi no dia 27 de fevereiro, contra o Cariri, pelo Campeonato Cearense.

“Tivemos um período longo sem jogos oficiais, mas ele serviu para nos prepararmos bem para a disputa da Série C. Também focamos bastante na partida contra o Caxias. Fizemos alguns amistosos que ajudaram a manter o ritmo de jogo. O Caxias é um adversário difícil, mas vamos em busca de pontos para iniciar bem a competição”, finalizou.

