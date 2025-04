Série C terá jogos na TV aberta em 2025; saiba quem vai transmitir

A Série C do Brasileirão vai ganhar espaço na TV aberta em 2025. O torneio, que começa neste sábado (12), terá dois jogos por rodada exibidos em sinal aberto na Band. O acordo foi assinado nesta quinta-feira (10), segundo a "Folha de S. Paulo".



A Band volta a transmitir a competição após dois anos. A emissora transmitirá as aos sábados, com foco em praças regionais e clubes de maior apelo.

📺 Como será a transmissão da Série C em 2025?

Band: 2 jogos por rodada (TV aberta, aos sábados) Nosso Futebol: todos os jogos no pay-per-view (Nosso Futebol+) YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

Foco regional na audiência

A Band planeja estratégias específicas para maximizar a audiência. Um dos jogos será voltado ao público do Nordeste, especialmente Recife (PE), por conta do Náutico. O outro terá como alvo o interior de São Paulo, com destaque para Ponte Preta e Guarani.

A estreia na Band já tem um confronto confirmado: Figueirense x Ponte Preta. Outro jogo com boas chances de ser exibido é Botafogo-PB x Confiança, clássico regional que interessa à audiência nordestina.

Série C ganha força fora dos gramados

O retorno à TV aberta é mais um passo da Série C rumo à valorização como produto comercial. Com clubes tradicionais e torcidas apaixonadas, a competição busca atrair mais patrocinadores e ampliar sua visibilidade.

Com o reforço da Band, a edição de 2025 promete mais atenção do público e maior alcance para os clubes envolvidos — especialmente em um ano com Ponte Preta, Náutico, Guarani, Paysandu e Figueirense na disputa.

