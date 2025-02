A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou nesta quinta-feira (27) os detalhes da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025, que tem o início previsto para o fim de semana dos dias 12 e 13 de abril. As finais estão previstas para 19 e 26 de outubro. No ano passado, o Volta Redonda (RJ) foi o campeão em cima do Athletic Club (MG), e além dos dois subiram a Ferroviária (SP) e o Remo (PA).

Disputam a competição este ano os dois times de Campinas que caíram da Segundona no ano passado: Guarani e Ponte Preta. Além deles, completam a competição Retrô, Tombense, Itabaiana, Náutico, Maringá, Ituano, Brusque, São Bernardo, ABC, Londrina, Ypiranga, Caxias, Floresta, Figueirense, CSA, Anápolis, Botafogo-PB e Confiança.

Sistema de disputa

O regulamento é o mesmo dos últimos anos. Na primeira fase, os 20 clubes se enfrentam em turno único, classificando para a segunda fase apenas os oito primeiros colocados. Os quatro últimos caem para a Série D de 2026.

Na segunda fase, os times se dividem em duas chaves de quatro times cada. Dentro de seus grupos, eles se enfrentam em ida e volta.

Grupo B: 1º colocado, 4º colocado, 5º colocado e 8º colocado

Grupo C: 2º colocado, 3º colocado, 6º colocado e 7º colocado

Os dois primeiros de cada chave garantem o acesso à Série B do ano que vem. Os campeões dos grupos decidem o título nas finais em jogos de ida e volta.

Veja os jogos da primeira rodada da Série C

Sábado e domingo, 12 e 13/04

Retrô-PE x Tombense-MG

Itabaiana-SE x Náutico-PE

Guarani-SP x Maringá-PR

Ituano-SP x Brusque-SC

São Bernardo-SP x ABC-RN

Londrina-PR x Ypiranga-RS

Caxias-RS x Floresta-CE

Figueirense-SC x Ponte Preta-SP

CSA-AL x Anápolis-GO

Botafogo-PB x Confiança-SE