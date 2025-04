Declarações de Galvão Bueno incomodam CBF, diz jornalista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi pivô de polêmicas com a imprensa nesta quarta-feira (9). Primeiramente, a federação foi citada em uma possível interferência no afastamento de seis jornalistas da ESPN. Depois, o jornalista Gabriel Vaquer, do portal "F5", da Folha de São Paulo, noticiou que a entidade ficou descontente com declarações recentes de Galvão Bueno.

A polêmica envolvendo a mídia e a federação gira em torno da recente matéria publicada pela revista "Piauí". O veículo expôs gastos milinoários da maior entidade do futebol brasileiro, que foram criticados por Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares, da ESPN, e Galvão Bueno, atualmente na Band.

O pronuniciamento do narrador que teria incomodado a federação aconteceu durante a exibição do programa "Galvão e amigos", da última segunda-feira (9). Na ocasião, Galvão pediu para o Ministério Público investigar a CBF.

- O Ministério Público tem a obrigação de abrir investigação sobre isso. Ministério Público, por favor, em nome do futebol brasileiro! - disse o apresentador.

Nota oficial da CBF

Em contato com o Lance! a entidade negou qualquer tipo de envolvimento na decisão do afastamento dos comunicadores da ESPN. A federação se posicionou à favor da libertade de expressão da imprensa.

- Não procede. A CBF respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Qualquer narrativa diferente desta é mentirosa e leviana - diz a nota.