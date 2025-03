Após grave acidente, jogador do Bragantino recebe alta da UTI

O jogador da base do Red Bull Bragantino Pedro Severino recebeu alta na noite desta segunda-feira (24) da UTI e foi transferido para um quarto do Hospital da Unimed, em Ribeirão Preto.

continua após a publicidade

Segundo boletim médico, o quadro clínico do atleta é estável e ele respira sem a ajuda de aparelhos. No entanto, a situação neurológica ainda inspira cuidados e por isso a internação ainda é necessária.

Ele deu entrada no local no dia 6 de março, quando foi transferido de Americana (SP), após sofrer um acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a nota na íntegra:

Ribeirão Preto (SP), 24 de março de 2025 – A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto, desde o dia 6 de março e, segue com quadro clínico estável, sem a necessidade de uso de ventilação mecânica, contando com respiração de forma espontânea.

Sob atendimento de alta complexidade há 19 dias consecutivos, prestado por médicos intensivistas, neurocirurgiões, neurologistas clínicos e equipe multidisciplinar, coordenados pelo médico intensivista Gil Teixeira, o paciente foi transferido da UTI para o quarto no início da noite desta segunda-feira (24/3) para a continuidade do tratamento. A equipe médica esclarece que, o quadro neurológico de Pedro Severino ainda inspira cuidados e necessita manutenção de internação hospitalar.

continua após a publicidade

O Hospital Unimed Ribeirão Preto reforça seu compromisso de seguir prestando toda a assistência necessária ao paciente e seus familiares.

Pedro Severino foi revelado pelo Botafogo-SP e agora pertence ao Red Bull Bragantino. (Foto: Dilvulgação/ Pedro Severino)

Relembre o caso:

Após o acidente sofrido por Pedro Severino, um protocolo de morte cerebral chegou a ser aberto, mas foi interrompido depois de um reflexo de tosse na retirada da sedação do atleta.

Outro jovem jogador do Red Bull Bragantino também estava no carro que sofreu o acidente no Km 127 da Rodovia Anhamguera, por volta das 6h do dia 4 de março.

Pedro Castro, que também pertence ao Botafogo-SP e foi emprestado ao Massa Bruta, estava no banco traseiro e teve ferimentos leves.

Em depoimento à Polícia Civil, o motorista particular Aguinaldo Romero Lago, de 57 anos, disse que dormiu ao volante no momento da colisão com a traseira de um caminhão.

Natural de Ribeirão Preto (SP), o jovem de apenas 19 anos estava a caminho de Atibaia (SP), local do CT do Massa Bruta. Ele tinha fechado contrato com o clube de Bragança Paulista cinco dias antes do acidente.

Pedro Severino foi revelado pelo Botafogo-SP em 2022. Ele disputou pelo clube campeonatos nas categorias sub-17 e sub-20, inclusive a Copa São Paulo de Futebol Júnior.