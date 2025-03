Botafogo tem trunfo para estreia do Brasileirão contra o Palmeiras

Depois de um mês de preparação sem jogos oficiais, o Botafogo volta a campo para a estreia do Brasileirão, contra o Palmeiras, no próximo domingo (30), no Allianz Parque, a partir das 16h (de Brasília). Diferente do Glorioso, a equipe paulista terá que lidar com o desgaste físico após disputar a final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Técnico da Angola se surpreende com presença de Bastos em amistoso do Botafogo

Com a eliminação precoce no estadual, o Alvinegro teve 33 dias de treinos com o novo técnico Renato Paiva para recuperar o elenco e entrosar os reforços. Durante o período, jogadores lesionados como Bastos, Nathan Fernandes e Artur conseguiram se recuperar e estarão à disposição do treinador para o duelo da primeira rodada.

Por outro lado, a equipe paulista terá pouco tempo de preparação para virar a chave e, com ou sem o título estadual, entrar em campo apenas três dias depois. Inicialmente, a partida estava marcada para sábado (29), e seria o duelo de estreia da competição. Mas, a pedido do Palmeiras, a CBF alterou a data para o domingo (30). Apesar do dia extra, o time de Abel Ferreira terá que estar em plenas condições para encarar um Alvinegro descansado.

continua após a publicidade

Além do tempo de descanso, o Botafogo também terá a volta de Savarino, em compromisso pela seleção venezuela nesta Data Fifa. O jogador foi poupado da partida contra o Equador, na última quinta-feira (20), mas deve entrar em campo contra o Peru nesta terça-feira (25). Em seguida, viaja para o Rio de Janeiro e estará à disposição de Renato Paiva para o duelo de domingo.

O retorno de Bastos também pode ser uma novidade. O zagueiro tem sido desfalque desde que lesionou o músculo posterior da coxa esquerda na partida contra o Verdão, pelo segundo turno do Brasileirão 2024, e perdeu a reta final da temporada e as decisões da Libertadores e Brasileirão. Apesar de ter retornado para a partida contra o Nova Iguaçu, pelo Carioca, ele sofreu um novo trauma no joelho e perdeu a reta final do estadual.

continua após a publicidade

Agora, recuperado de lesão, o zagueiro começou como titular no amistoso contra o Novorizontino, neste sábado (22) e atuou durante a etapa inicial. Com mais uma semana de preparação até a partida, o jogador deve ser a opção de Paiva para começar a partida contra o adversário de sua lesão.

➡️ Entenda por que Savarino, do Botafogo, não foi relacionado pela Venezuela

Palmeiras e Botafogo entram em campo, em partida de abertura do Brasileirão, inicialmente, no sábado (29), a partir das 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. As equipes travam o duelo entre o vice e o campeão, respectivamente, de 2024.