Ex-atacante diz ser difícil jogar no Corinthians e dispara contra Ramón: ‘Não tinha relação boa’

Um dos principais destaques do título estadual do Ceará, Pedro Raul comentou, na última segunda-feira (24), sobre sua breve passagem pelo Corinthians, onde teve pouca rodagem após a chegada da comissão técnica liderada por Ramón Díaz.

O atacante, emprestado ao Vozão até o fim de 2025, revelou não ter uma relação próxima com Ramón. No entanto, destacou ter uma boa comunicação com o auxiliar Emiliano Díaz, com quem já trabalhou em outras oportunidades no futebol brasileiro.

- A gente tinha trabalhado no Botafogo em 2020 (com a família Díaz). Depois no Vasco quando eu estava sendo vendido para o Toluca, eles chegam. O Emiliano até não queria que eu saísse, mas o negócio estava encaminhado. Com o Ramón (Díaz) eu não tinha uma relação muito boa. A gente não tinha muito contato, o contato era mais com o Emiliano mesmo - afirmou o jogador em entrevista à "ESPN".

A concorrência interna no Corinthians, principalmente após a janela de transferências do ano passado, dificultou a sequência de Pedro Raul no clube paulista. Ao todo, ele disputou 38 partidas com a camisa alvinegra, marcou quatro gols e deu uma assistência.

- O Yuri fazendo gols todo jogo, artilheiro do campeonato, e o Memphis um atacante internacional. É difícil. Quando eu tive a oportunidade de vir para cá eu fui falar com o Emiliano e ele me desejou muito sucesso e gols porque é um cara que gosta de mim e eu gosto muito dele também - completou.

Pedro Raul, ex-atacante do Corinthians, comemora o gol em Ceará x Fortaleza (foto: Stephan Eilert / Ceará SC)

Próximo jogo do Corinthians

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, o Corinthians enfrenta o Palmeiras na próxima quinta-feira (27), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela final do Campeonato Paulista. Com a vantagem no placar, a equipe comandada por Ramón Díaz precisa de um empate para conquistar o título estadual.