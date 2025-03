Santos inicia o Brasileirão com quase metade do elenco formado na base

O Santos estreia no Campeonato Brasileiro no próximo domingo (30), às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.

Dos 34 jogadores que estão no elenco profissional, 14 atletas são formados na base do Peixe, representando 41,18% do total.

A única posição que não conta com um Menino da Vila é a zaga. No gol, dos quatro atletas disponíveis para a meta, três são formados pelo clube. Apenas o titular Gabriel Brazão não passou pelas categorias de base do Alvinegro. Titular no ano passado, João Paulo foi campeão da Copa São Paulo em 2014.

O meio-campo é o setor 'mais experiente' com seis atletas entre 29 anos e 37 anos. Apenas dois deles tem 20 anos de idade: Gabriel Bontempo e Hyan.

Gabriel Bontempo é Menino da Vila e ganhou a titularidade ao longo do Campeonato Paulista. Ele já acumula 12 jogos na temporada.

No ataque, o DNA ofensivo do Santos é representado por Deivid Washington, atleta que pertence ao Chelsea (ING) e está emprestado ao clube até o final deste ano.

Luca Meirelles e Robinho Jr., ambos com apenas 17 anos, ainda estão no processo de transição e ainda não estrearam pelo profissional. Mas, frequentam os treinos e a concentração do Peixe para se acostumarem com o ambiente, além da convivência com os outros jogadores como Neymar, que 'adotou' Robinho.

Deivid Washington foi anunciado recentemente por empréstimo ao Santos. (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.)

Confira o elenco do Santos:

Goleiros:

Gabriel Brazão (24 anos)

João Paulo (29 anos) (Menino da Vila)

Diógenes (24 anos) (Menino da Vila)

João Fernandes (20 anos) (Menino da Vila)

Zagueiros:

Zé Ivaldo (28 anos)

Luisão (21 anos)

Gil (37 anos)

João Basso (28 anos)

Luan Peres (30 anos)

Laterais:

Gonzalo Escobar (27 anos)

JP Chermont (19 anos) (Menino da Vila)

Souza (18 anos) (Menino da Vila)

Leo Godoy (29 anos)

Kevyson (20 anos) (Menino da Vila)

Aderlan (34 anos)

Vinicius Lira (17 anos) (Menino da Vila)

Meio-campistas:

Neymar (33 anos) (Menino da Vila)

Diego Pituca (32 anos)

Gabriel Bontempo (20 anos) (Menino da Vila)

João Schmidt (31 anos)

Zé Rafael (31 anos)

Thaciano (29 anos)

Tomás Rincón (37 anos)

Hyan (20 anos) (Menino da Vila)

Atacantes: