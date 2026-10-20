Vasco x Boca: Pedro Emanuel define substituto de Gómez; veja a escalação
David assume vaga do colombiano, suspenso para o jogo de volta da semifinal da Sula
O Vasco está escalado para enfrentar o Boca Juniors nesta terça-feira (20), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Com Andrés Gómez suspenso, o técnico Pedro Emanuel optou por David para começar a partida no Maracanã.
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Paulo Henrique deixou o confronto contra o São Paulo, no último sábado (17), com dores na região do quadril. Recuperado, o lateral será titular no duelo contra a equipe argentina.
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O Vasco vai a campo com a seguinte escalação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; David, Adson e Bruno Duarte.
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Escalação do Boca Juniors
Álvaro Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Battaglia, Ascacíbar e Delgado; Villa, Merentiel e Leonel Flores.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X BOCA JUNIORS
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS (VOLTA)
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
📺 Transmissão: SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+
🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
🚩 Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)
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