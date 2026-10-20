São Paulo quita dívida com clube gaúcho, mas segue com transfer ban da Fifa
Clube paga o São José-RS pela contratação de Matheus Menezes, mas continua com transfer ban da Fifa por dívida ligada a Galoppo
O São Paulo quitou uma dívida de R$ 700 mil com o São José-RS pela contratação do atacante Matheus Menezes, de 19 anos, em 2024, e evitou sofrer um novo transfer ban. Apesar de resolver a pendência, o clube continua impedido de registrar jogadores por uma punição da Fifa relacionada a uma dívida com agentes envolvidos na contratação de Giuliano Galoppo, em 2022.
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A dívida com o clube gaúcho era referente à aquisição em definitivo dos direitos econômicos de Matheus Menezes, inicialmente emprestado ao Tricolor. O atacante se destacou e foi contratado em janeiro, com vínculo até 2029. O São Paulo recebeu uma notificação da agência de fair play da CBF, que estabeleceu prazo de 45 dias para o pagamento, sob risco de novas sanções. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL.
São Paulo segue com transfer ban da Fifa
A pendência que mantém o bloqueio de registros é outra. O São Paulo deve cerca de R$ 1,8 milhão a um agente ligado à chegada de Galoppo, contratado em 2022. Até que o débito seja quitado e a punição retirada, o clube não pode registrar novos jogadores.
O prazo estabelecido pela Fifa para quitar a dívida termina no início de dezembro. Caso não cumpra a determinação, o São Paulo pode sofrer a perda de seis pontos no Campeonato Brasileiro.
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